В Україні онкохворі можуть отримувати безкоштовно медичні послуги: які саме

Іноді у соцмережах можна побачити збір коштів на проведення променевої терапії для онкохворих. Однак, важливо знати, що така терапія є абсолютно безкоштовною в Україні.

Про це повідомили на сторінці Національно служби здоров'я України у Telegram .

Що безкоштовно

В межах пакету "Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах" гарантується безоплатно для пацієнтів з клінічно та морфологічно підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення.

До списку послуг, за які не потрібно платити, входить:

променева терапія, лікування методами ядерної медицини - забезпечення медвиробами для проведення радіотерапії, витратними матеріалами

супровідна медикаментозна терапія

проведення лабораторних досліджень

проведення цитологічного дослідження матеріалу, отриманого під час опортуністичного скринінгу

лікарське спостереження та медсестринський догляд 24/7

киснева підтримка

інтенсивна терапія

знеболення на всіх етапах діагностики та лікування

психологічна допомога

супровідна медикаментозна терапія

забезпечення компонентами та препаратами крові

харчування в стаціонарі

Що необхідно мати

Необхідно пам'ятати, що проведення променевої терапії, включно із ліками для радіотерапії, є безоплатним для пацієнтів із підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення.

Потрібно мати направлення лікуючого лікаря та звернутись до лікарні, що має договір з НСЗУ за пакетом "Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах".

Лікарень, які мають договір з радіологічного лікування - 32. Всі вони облаштовані обладнанням, що забезпечує променеву терапію - гамма-терапевтичний апарат, рентгенотерапевтичний апарат або інше обладнання для проведення контактної терапії. А також - обладнання і препарати, що забезпечують ядерну медицину, в тому числі діагностику.