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В Украине онкобольные могут получать бесплатно медицинские услуги: какие именно

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Пятница 11 августа 2023 11:25
В Украине онкобольные могут получать бесплатно медицинские услуги: какие именно Какие услуги бесплатны для онкобольных (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Иногда в соцсетях можно увидеть сбор средств на проведение лучевой терапии для онкобольных. Однако важно знать, что такая терапия абсолютно бесплатна в Украине.

Об этом сообщили на странице Национальной службы здоровья Украины в Telegram.

Что бесплатно

В рамках пакета "Радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях" гарантируется бесплатно для пациентов с клинически и морфологически подтвержденным диагнозом злокачественного новообразования.

В список услуг, за которые не нужно платить, входит:

  • лучевая терапия, лечение методами ядерной медицины - обеспечение медизделиями для проведения радиотерапии, расходными материалами
  • сопроводительная медикаментозная терапия
  • проведение лабораторных исследований
  • проведение цитологического исследования материала, полученного во время оппортунистического скрининга
  • врачебное наблюдение и медсестринский уход 24/7
  • кислородная поддержка
  • интенсивная терапия
  • обезболивание на всех этапах диагностики и лечения
  • психологическая помощь
  • сопроводительная медикаментозная терапия
  • обеспечение компонентами и препаратами крови
  • питание в стационаре

Что необходимо иметь

Необходимо помнить, что проведение лучевой терапии, включая лекарства для радиотерапии, бесплатно для пациентов с подтвержденным диагнозом злокачественного новообразования.

Нужно иметь направление лечащего врача и обратиться в больницу с договором с НСЗУ за пакетом "Радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях".

Больниц, имеющих договор по радиологическому лечению - 32. Все они оснащены оборудованием, обеспечивающим лучевую терапию - гамма-терапевтический аппарат, рентгенотерапевтический аппарат или другое оборудование для проведения контактной терапии. А также - оборудование и препараты, обеспечивающие ядерную медицину, в том числе диагностику.

Ранее мы сообщали, что в Украине будут бесплатно лечить военных в новом отделении реабилитации.

Также онколог называл симптомы рака, которые нельзя игнорировать.

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