В Україні обвалилися ціни на зелень: скільки коштує кріп та петрушка

Які зараз ціни на зелень

Кріп подешевшав із 230 грн до 160 грн, що є зниженням на 30.43%. Зелена цибуля знизилась у ціні з 115 грн до 85 грн, показавши зниження на 26.09%. Петрушка впала у вартості з 200 грн до 165 грн, що становить 17.5% зниження. Салат зазнав найбільшого зниження в ціні, з 165 грн до приблизно 105 грн, що є зменшенням на 36.36%.

Щоб зрозуміти цінову політику та чутливість споживачів до цін на зелень (цибулю, кріп, петрушку, салати) в Україні, варто враховувати кілька ключових факторів.

Сезонність

Ціни на зелень в Україні значно коливаються в залежності від сезону. У теплі місяці, коли зелень вирощується локально, її ціна зазвичай нижча. Взимку ціни зростають через необхідність імпорту або використання теплиць.

Джерело постачання

Локально вирощена зелень буде дешевшою порівняно з імпортованою, оскільки на неї не впливає вартість транспортування та імпортні мита.

Вид зелені

Різні види мають різні виробничі витрати та ціни. Наприклад, салатні листя можуть коштувати дорожче за кріп або зелену цибулю через складніші умови вирощування.

Чутливість споживачів до цін

Чутливість споживачів може змінюватися залежно від їх доходів, сезону та персональних переваг.

В Україні багато споживачів цінують свіжість та якість продукції, тому вони можуть бути готові платити більше за високоякісну місцеву зелень.

Цьогорічне зниження цін на зелень є результатом покращення умов виробництва та збільшення обсягів локального постачання, відповідно пропозиція зелені на ринку є достатньою, а передумов для зростання ціни наразі немає.

