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В Украине обрушились цены на зелень: сколько стоит укроп и петрушка

Фото: В Украине подешевела зелень (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Цены на зелень на оптовом рынке "Шувар" испытали заметное снижение по сравнению с прошлым годом. Укроп подешевел с 230 до 160 грн, что является снижением на 30.43%.

Что сейчас с ценами на зелень рассказала РБК-Украина (проект Styler) руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

Какие сейчас цены на зелень

Укроп подешевел с 230 до 160 грн, что является снижением на 30.43%. Зеленый лук снизился в цене со 115 грн до 85 грн, показав снижение на 26.09%. Петрушка упала в стоимости с 200 грн. до 165 грн., что составляет 17.5% снижение. Салат испытал наибольшее снижение в цене, со 165 грн до примерно 105 грн, что является уменьшением на 36.36%.

Чтобы понять ценовую политику и чувствительность потребителей к ценам на зелень (лук, укроп, петрушку, салаты) в Украине, следует учитывать несколько ключевых факторов.

Сезонность

Цены на зелень в Украине значительно варьируются в зависимости от сезона. В тёплые месяцы, когда зелень выращивается локально, ее цена обычно ниже. Зимой цены растут из-за необходимости импорта или использования теплиц.

Источник поставки

Локально выращенная зелень будет дешевле по сравнению с импортированной, поскольку на нее не влияет стоимость транспортировки и импортные пошлины.

Вид зеленый

Различные виды имеют разные производственные издержки и цены. Например, салатные листья могут стоить дороже укропа или зеленого лука из-за более сложных условий выращивания.

Чувствительность потребителей к ценам

Чувствительность потребителей может изменяться в зависимости от их доходов, сезона и персональных предпочтений.

В Украине многие потребители ценят свежесть и качество продукции, поэтому они могут быть готовы платить больше за высококачественную местную зелень.

Нынешнее снижение цен на зелень является результатом улучшения условий производства и увеличения объемов локального снабжения, соответственно предложение зелени на рынке достаточно, а предпосылок для роста цены пока нет.

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Цены в Украине