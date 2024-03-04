В Україні обвалилася ціни на суперпопулярний овоч: вже на 30% дешевше, ніж у лютому

В Україні в березні картопля подешевшала на 30%, якщо порівнювати з цінами у лютому.

Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Що сталося з цінами на картоплю

До середини лютого ціни на картоплю знизилися вперше з жовтня 2023 року, становлячи 16-22 грн/кг (0.43-0.59 USD/кг), що на 11% нижче, ніж на попередньому тижні.

Станом на початок березня на гуртовому ринку "Шувар" картопля коштує 13-16 грн/кг та є на 30% дешевшою, ніж в лютому 2024.

Причини здешевшання картоплі

"Це зниження цін було пов'язане з підвищенням пропозиції на ринку, оскільки фермери, які затримували продаж у надії на вищі ціни, почали реалізовувати свої запаси через швидке зниження якості картоплі на зберіганні", - розказала Попович.

Раніше в січні спостерігалося значне зростання цін на картоплю, коли вони досягли 18-25 грн/кг (0.48-0.67 USD/кг). На той час ціна на картоплю була в середньому в чотири рази вищою, ніж у той же період 2023 року.

Основними чинниками такого росту цін були обмежена пропозиція місцевої картоплі через відносно низькі врожаї в багатьох районах та проблеми з якістю місцевої картоплі. Високі ціни стимулювали імпорт, особливо з Польщі.

В порівнянні із минулим роком вартість картоплі сьогодні залишається втричі вищою за ціну 2023 року.