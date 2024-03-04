В Украине обвалились цены на суперпопулярный овощ: уже на 30% дешевле, чем в феврале

В Украине в марте картофель подешевел на 30%, если сравнивать с ценами в феврале.

Об этом РБК-Украина (проект Styler) рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

Что произошло с ценами на картофель

К середине февраля цены на картофель снизились впервые с октября 2023 года, составив 16-22 грн/кг (0.43-0.59 USD/кг), что на 11% ниже, чем на предыдущей неделе.

По состоянию на начало марта на оптовом рынке "Шувар" картофель стоит 13-16 грн/кг и является на 30% дешевле, чем в феврале 2024 года.

Причины удешевления картофеля

"Это снижение цен было связано с повышением предложения на рынке, поскольку фермеры, задерживавшие продажу в надежде на более высокие цены, начали реализовывать свои запасы из-за быстрого снижения качества картофеля на хранении", - рассказала Попович.

Ранее в январе наблюдался значительный рост цен на картофель, когда они достигли 18-25 грн/кг (0.48-0.67 USD/кг). К тому времени цена на картофель была в среднем в четыре раза выше, чем в тот же период 2023 года.

Основными факторами такого роста цен были ограниченное предложение местного картофеля из-за относительно низких урожаев во многих районах и проблемы с качеством местного картофеля. Высокие цены стимулировали импорт, особенно из Польши.

По сравнению с прошлым годом стоимость картофеля сегодня остается в три раза выше цены 2023 года.