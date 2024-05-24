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В Україні несподівано дорожчає популярний овоч старого врожаю

Фото: В Україні подорожчала картопля старого врожаю (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

У цей вікенд ціни на картоплю старого врожаю на українському ринку почали зростати. Наразі виробники продають картоплю з врожаю 2023 року за 15-22 грн/кг ($0,38-0,55/кг), залежно від якості, сорту та обсягу партії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Що зараз з цінами на картоплю

Зараз картопля в українських магазинах коштує на 27% дорожче, ніж на кінець минулого тижня. Експерти ринку стверджують, що ціни зростають через сезонне скорочення пропозиції в умовах стабільного попиту.

Оптові компанії також скаржаться на недостатню якість картоплі у виробників, що перешкоджає їм формувати достатні обсяги для закупів.

Наразі ціни на торішню картоплю в Україні в середньому вже на 3,4 рази вищі, ніж у той же період минулого року. Багато операторів ринку вважають, що ціни на цю продукцію продовжать зростати, оскільки цього року відсоток некондиційної картоплі досить великий, а запаси в господарствах населення швидко зменшуються.

Скільки коштує картопля в магазинах

Ціни на картоплю старого врожаю в українських магазинах стартують від 29.89 гривень за кілограм овоча. А ранню картоплю можна знайти за ціною 44.90 гривень за кілограм.

Ціни на картоплю в українських супермаркетах (Скриншот)

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