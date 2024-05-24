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В Украине неожиданно дорожает популярный овощ старого урожая

Фото: В Украине подорожал картофель старого урожая (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В этот уикенд цены на картофель старого урожая на украинском рынке начали расти. Сейчас производители продают картофель по урожаю 2023 года за 15-22 грн/кг ($0,38-0,55/кг), в зависимости от качества, сорта и объема партии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Что сейчас с ценами на картофель

Сейчас картофель в украинских магазинах стоит на 27% дороже, чем к концу минувшей недели. Эксперты рынка утверждают, что цены растут из-за сезонного сокращения предложения в условиях стабильного спроса.

Оптовые компании также жалуются на недостаточное качество картофеля у производителей, что препятствует формировать достаточные объемы для закупок.

Сейчас цены на прошлогодний картофель в Украине в среднем уже в 3,4 раза выше, чем в тот же период в прошлом году. Многие операторы рынка считают, что цены на эту продукцию продолжат расти, поскольку в этом году процент некондиционного картофеля достаточно велик, а запасы в хозяйствах населения быстро уменьшаются.

Сколько стоит картофель в магазинах

Цены на картофель старого урожая в украинских магазинах стартуют от 29.89 гривен за килограмм овоща. А ранний картофель можно найти по цене 44.90 гривен за килограмм.

Цены на картофель в украинских супермаркетах (Скриншот)

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