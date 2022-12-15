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До України несеться мороз із хуртовинами: прогнози народних синоптиків

Найближчим часом в Україні стане холодніше (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні починає погіршуватися погода. Народні синоптики прогнозують, що це триватиме й надалі. А вже найближчими днями очікуємо на сильні морози та хуртовини.

До яких погодних умов готуватися українцям - читайте нижче в Styler.

Що кажуть народні синоптики

Станіслав Щедрін попередив, що 17 грудня до України прийде сильний циклон із грозами та хуртовинами.

"Вдень 17 числа у західних, північних областях, очікується сильний мокрий сніг, у південних та східних - пройдуть сильні дощі, а от у Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях пройдуть сильні зливи з грозами та шквалами", - написав він.

А в ніч на 18 грудня грози зміняться на сильний сніг та різко похолодає, прогнозує Щедрін.

На Україну насувається циклон (фото: facebook.com/Stas1234567)

Прогноз іншого синоптика Наталки Діденко теж каже про похолодання та снігопади. Вона попередила киян про ожеледицю на дорогах і сильний вітер по всій території, окрім західних областей.

Фахівець також зазначила, що до вечора 15 грудня стане тепліше - до двох градусів вище нуля. А перед днем Святого Миколая знову прийде холод.

Прогноз погоди від Наталки Діденко (фото: facebook.com/tala.didenko)

Прогноз від Укргідрометцентру

Слова народних синоптиків збігаються із прогнозами Укргідрометцентру. До того ж експерти попередили про сильні пориви вітру до 15-18 м/с. У зв'язку з цим оголошено жовтий рівень небезпеки.

Що стосується погоди 16 грудня, то вона не надто покращиться. За даними Укргідрометцентру, йтиме дощ із мокрим снігом і збережуться пориви вітру.

Вночі та вранці в Україні на майже всій території спостерігатиметься туман, у східних областях - ожеледь. В Івано-Франківській і Закарпатській областях можливе сходження лавини: оголошено третій рівень небезпеки.

Проте на вулиці вдень стане дещо тепліше: до 6 градусів, хоча вночі стовпчики термометрів опустяться до 0-5 градусів.

Раніше ми розповідали, якою буде погода на Новий рік і чи варто очікувати на сніг у святкову ніч.

Читайте також корисні правила, як їздити за кермом у несприятливі умови на дорогах.

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