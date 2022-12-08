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До України суне явище, яке підвищує небезпеку на дорогах: як вберегтися

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Четвер 08 грудня 2022 18:22
До України суне явище, яке підвищує небезпеку на дорогах: як вберегтися Їзда на авто в туман вкрай небезпечна (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Укргідрометцентр прогнозує виникнення небезпечного погодного явища, яке підвищує ризик ДТП на дорогах. У зв'язку з цим оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомив сам Укргідрометцентр.

Чого варто очікувати?

9 грудня майже по всій Україні прогнозують сильні тумани з видимістю 200-500 метрів. Метеорологи оголосили жовтий рівень небезпеки.

"Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - попереджають вони.

Також у Києві та Київській області 8 та 9 грудня оголосили підвищений рівень небезпеки через туман. Він буде триматися до кінця доби та в першій половині дня 9 грудня.

До України суне явище, яке підвищує небезпеку на дорогах: як вберегтися

Оголошено жовтий рівень небезпеки на дорогах (фото: facebook.com/UkrHMC)

Як поводитися за кермом у туманну погоду?

Швидкість

Немає конкретної цифри, яку треба підтримувати на спідометрі під час їзди в туман. Ваша швидкість повинна бути такою, щоб у разі необхідності екстреної зупинки ви могли її зробити без проблем.

Світло

У туманну погоду вкрай погано видно дорогу, тому варто подбати про видимість, як з вашого, так і з боку інших водіїв.

Під час їзди увімкніть фари, особливо якщо маєте протитуманні. Проте не забувайте, що ваше світло не повинне засліплювати інших учасників руху.

Технічні засоби

Заздалегідь розберіться, як правильно керувати зовнішніми освітлювальними приладами, адже в туман з-за керма не завжди зрозуміло, які з них ввімкнені.

Як пояснюють автоексперти, річ у тому, що не в усіх автомобілів органи управління світлотехнікою інтуїтивно зрозумілі, а при несподіваній зустрічі з зоною туману фари та задні вогні потрібно включати негайно.

Раніше ми розповідали, яку погоду варто очікувати на Новий рік і впродовж усього грудня.

Читайте також, як швидко розморозити лобове скло автомобіля в мінусову погоду.

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