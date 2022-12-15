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В Украину несется мороз с метелью: прогнозы народных синоптиков

В ближайшее время в Украине станет холоднее (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине начинает ухудшаться погода. Народные синоптики прогнозируют, что это будет продолжаться и дальше. А уже в ближайшие дни ожидаем сильные морозы и вьюги.

К каким погодным условиям готовиться для украинцев - читайте ниже в Styler.

Что говорят народные синоптики

Станислав Щедрин предупредил, что 17 декабря в Украину придет сильный циклон с грозами и вьюгами.

"Днем 17 числа в западных, северных областях ожидается сильный мокрый снег, в южных и восточных пройдут сильные дожди, а вот в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях пройдут сильные ливни с грозами и шквалами", - написал он.

А в ночь на 18 декабря грозы сменятся сильным снегом и резко похолодает, прогнозирует Щедрин.

На Украину надвигается циклон (фото: facebook.com/Stas1234567)

Прогноз другого синоптика Наталки Диденко тоже говорит о похолодании и снегопадах. Она предупредила киевлян об гололедице на дорогах и сильном ветре по всей территории, кроме западных областей.

Специалист также отметила, что к вечеру 15 декабря станет теплее - до двух градусов выше нуля. А перед днем Святого Николая снова придет холод.

Прогноз погоды от Наталки Диденко (фото: facebook.com/tala.didenko)

Прогноз от Укргидрометцентра

Слова народных синоптиков совпадают с прогнозами Укргидрометцентра. К тому же, эксперты предупредили о сильных порывах ветра до 15-18 м/с. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Что касается погоды 16 декабря, то она не улучшится. По данным Укргидрометцентра, будет идти дождь с мокрым снегом, и сохранятся порывы ветра.

Ночью и утром в Украине на почти всей территории будет наблюдаться туман, в восточных областях - гололедица. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях возможно сход лавины: объявлен третий уровень опасности.

Однако на улице днем станет несколько теплее: до 6 градусов, хотя ночью столбики термометров опустятся до 0-5 градусов.

Раньше мы рассказывали, какой будет погода на Новый год и стоит ли ожидать снег в праздничную ночь.

Читайте также полезные правила, как ездить за рулем в неблагоприятных условиях на дорогах.

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