З України намагались вивезти цінні документи ХІХ-ХХ століть і порцелянові скульптурки (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Київської митниці у Facebook .

Що відомо про вилучені речі

"Посилку, заповнену культурними та історичними цінностями - українською радянською скульптурною пластикою малих форм та колекцією документів - київські митники виявили під час митного контролю, та стали на заваді їх незаконному вивезенню", - йдеться у повідомленні.

Міжнародне поштове відправлення з чотирма маленькими скульптурками та дев’ятнадцятьма документами і фото з ознаками старовини, прямувало із Запоріжжя до США.

Митники направили вилучені речі до Національного музею історії України для проведення експертизи щодо належності їх до культурних цінностей.

Вилучені цінні документи із посилки (фото: facebook.com/Київська митниця)

Що показала експертиза

Експерти встановили, що чотири порцелянові скульптурки - це українська радянська скульптурна пластика малих форм 50-70-х років ХХ століття. Виготовлені вони на провідних свого часу порцелянових виробництвах України: Київському експериментальному кераміко-художньому та Городницькому порцеляновому заводах, яких на сьогодні вже не існує.

Три скульптурки - "Галинка", "Космонавт-фотограф" і "Космонавт на місяці" мають культурну та історичну цінність. Скульптурка "Колгоспниця" має історичну цінність.

"Сім документів та фото 1891-1925 років експерти віднесли до колекції, яка оповідає про родину Сушкових - батька та його дітей. Ці родинні документи теж визнано культурною та історичною цінністю, оскільки вони сукупно репрезентують актуальні суспільно-політичні процеси української історії. Це історія поштової служби в Україні, походження і соціальний стан службовців транспорту і зв’язку в Україні модерної доби", - зазначають митники.

Вони також додають, що серед вилучених речей - 12 різних документів та фото, які експертами визнано історичною цінністю. Частина з них має стосунок до України, зокрема, до часу становлення радянської державності та індустріалізації 1930-1940-років. Відповідно, їх можна внести до музейного зібрання для репрезентації.

Вилучені цінні документи із посилки (фото: facebook.com/Київська митниця)

На вивезення культурних цінностей потрібен спеціальний дозвіл

Митники пояснюють, що на вивезення культурних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого документа у відправника не було. Тож на нього склали протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. А культурні та історичні цінності із посилки вилучили.

Експерти додають, що нині серед колекціонерів скульптурок спостерігається певна зацікавленість авторською продукцією Київського експериментального кераміко-художнього та Городницького порцелянового заводів.

"Зважаючи на те, що національна порцелянова галузь на початку ХХІ століття практично перестала існувати, а роботи українських митців 50-70-х років ХХ століття стали належати до рідкісних авторських екземплярів, їх місце - в музейних колекціях як предметів українського декоративно-ужиткового професійного мистецтва", - пишуть експерти.

Також вони зазначають, що у Музейному фонді України важко відшукати аналогічного роду документальний комплекс, за яким можна було б проілюструвати одночасно події та явища історії України того періоду.