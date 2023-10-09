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С Украины пытались вывезти ценные документы ХІХ-ХХ веков и фарфоровые скульптурки (фото)

Понедельник 09 октября 2023 21:36
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С Украины пытались вывезти ценные документы ХІХ-ХХ веков и фарфоровые скульптурки (фото) Ценные исторические вещи пытались отправить в США (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Украинские таможенники изъяли фарфоровые скульптурки и коллекцию документов ХІХ-ХХ веков из посылки, которую пытались отправить в США.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Киевской таможни в Facebook.

Что известно об изъятых вещах

"Посылку, заполненную культурными и историческими ценностями - украинской советской скульптурной пластикой малых форм и коллекцией документов - киевские таможенники обнаружили во время таможенного контроля, и воспрепятствовали их незаконному вывозу", - говорится в сообщении.

Международная почтовая отправка с четырьмя маленькими скульптурками и девятнадцатью документами и фото с признаками старины, направлялась из Запорожья в США.

Таможенники направили изъятые вещи в Национальный музей истории Украины для проведения экспертизы относительно принадлежности к культурным ценностям.

С Украины пытались вывезти ценные документы ХІХ-ХХ веков и фарфоровые скульптурки (фото)С Украины пытались вывезти ценные документы ХІХ-ХХ веков и фарфоровые скульптурки (фото) Изъятые ценные документы с посылки (фото: facebook.com/Киевская таможня)

Что показала экспертиза

Эксперты установили, что четыре фарфоровые скульптурки - это украинская советская скульптурная пластика малых форм 50-70-х годов ХХ века. Изготовлены они на фарфоровых производствах Украины: Киевском экспериментальном керамико-художественном и Городницком фарфоровом заводах, которых сегодня уже не существует.

Три скульптурки - "Галинка", "Космонавт-фотограф" и "Космонавт на луне" имеют культурную и историческую ценность. Скульптурка "Колхозница" имеет историческую ценность.

"Семь документов и фото 1891-1925 годов эксперты отнесли к коллекции, которая рассказывает о семье Сушковых - отце и его детях. Эти семейные документы тоже признаны культурной и исторической ценностью, поскольку они совокупно представляют актуальные общественно-политические процессы украинской истории. Это история почтовой службы в Украине, происхождение и социальное положение служащих транспорта и связи в Украине модерного периода", - отмечают таможенники.

Они также добавляют, что среди изъятых вещей - 12 различных документов и фото, которые эксперты признали исторической ценностью. Часть из них имеет отношение к Украине, в частности ко времени становления советской государственности и индустриализации 1930-1940-х годов. Соответственно, их можно внести в музейное собрание для репрезентации.

С Украины пытались вывезти ценные документы ХІХ-ХХ веков и фарфоровые скульптурки (фото)С Украины пытались вывезти ценные документы ХІХ-ХХ веков и фарфоровые скульптурки (фото)С Украины пытались вывезти ценные документы ХІХ-ХХ веков и фарфоровые скульптурки (фото) Изъятые ценные документы с посылки (фото: facebook.com/Киевская таможня)

На вывоз культурных ценностей требуется специальное разрешение

Таможенники объясняют, что на вывоз культурных ценностей за границу нужно соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого документа у отправителя не было. На него составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины. А культурные и исторические ценности из посылки изъяли.

Эксперты добавляют, что среди коллекционеров скульптурок наблюдается определенная заинтересованность авторской продукцией Киевского экспериментального керамико-художественного и Городницкого фарфорового заводов.

"Учитывая, что национальная фарфоровая отрасль в начале ХХІ века практически перестала существовать, а работы украинских художников 50-70-х годов ХХ века стали принадлежать к редким авторским экземплярам, их место - в музейных коллекциях как предметов украинского декоративно-прикладного профессионального искусства", - пишут эксперты.

Также они отмечают, что в Музейном фонде Украины трудно найти аналогичный документальный комплекс, по которому можно было бы проиллюстрировать одновременно события и явления истории Украины того периода.

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