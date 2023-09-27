ua en ru
Ср, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На Волині чоловік, копаючи город, випадково знайшов писанку Х-ХІ століття (фото)

Волинь, Середа 27 вересня 2023 19:47
UA EN RU
На Волині чоловік, копаючи город, випадково знайшов писанку Х-ХІ століття (фото) Ось так виглядає середньовічна писанка (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Волинянин випадково на городі знайшов середньовічну писанку з глини, вік якої оцінюють у тисячу років. Артефакт чоловік передав у місцевий музей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Zaxid.net.

Що відомо про знахідку

Волинянин Олександр Міщук знайшов писанку в селі Древині Іваничівської громади під час сільськогосподарських робіт. Зі знахідкою він звернувся до Волинського краєзнавчого музею. Там спеціалісти визначили, що вік артефакту - близько тисячі років.

"Писанка менша, ніж звичайне куряче яйце, її довжина становить 4,5 сантиметри. У порожнині яйця є глиняне, або ж кам'яне калатальце. Скоріше за все, виріб не був іграшкою чи звичайною побутовою річчю. Імовірно, це виріб, пов'язаний з релігією", - розповів завідувач відділу давньої історії Волинського краєзнавчого музею Тарас Верба.

Також він зазначив, що ціна таких писанок на чорному ринку доволі висока. Тому чоловік, який безкоштовно передав музею цінний експонат, зробив великий подарунок. Ця писанка стане частиною нової експозиції.

На Волині чоловік, копаючи город, випадково знайшов писанку Х-ХІ століття (фото)На Волині чоловік, копаючи город, випадково знайшов писанку Х-ХІ століття (фото)На Волині чоловік, копаючи город, випадково знайшов писанку Х-ХІ століття (фото)Ось так виглядає середньовічна писанка (фото: facebook.com/volynkraymus.at.ua)

Це не перша тисячолітня писанка

У Волинському краєзнавчому музеї визначили, що писанка виготовлена орієнтовно в XI-XII столітті. Її вік оцінили за аналогією з подібними розписаними яйцями, які вже знаходили в Україні.

Зокрема, у 2013 році у Рівненській області знайшли подібну тисячолітню писанку зі схожим візерунком.

Також зазначимо, що чорний колір писанки може символізувати зв'язок із чимось невідомим чи навіть потойбіччям. Також він асоціюється із нескінченністю життя і його продовженням після смерті.

Раніше ми показували, які артефакти часів ХІ-ХІІ столітття знайшли археологи під Києвом.

Переглядайте також фото прикрас, які носили у Київській Русі і чоловіки, і жінки.

Читайте РБК-Україна в Google News
археологические раскопки писанки