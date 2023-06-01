В Україні можуть заборонити роботу "кол-центрів": навіщо це потрібно

Навіщо забороняти роботу кол-центрів

"На території України не перший рік здійснюються неправомірні дії, стосовно фінансових операцій пов'язаних з шахрайством у вигляді "фінансових пірамід", а також "кол-центрів" і фінансово-освітніх організацій, які здійснюють свою діяльність без відповідних дозвільних документів", - йдеться у пояснювальній записці.

Ініціатори додають, що існує велика кількість так званих "офісів", які спеціалізуються на обмані та зловживанні довірою населення в Україні та по всьому світу.

"Таких випадків зафіксована величезна кількість, тому є необхідність у здійсненні парламентського контролю та розслідуванні неправомірної діяльності. Очевидно, що чим частіше шахраї безкарно здійснюють неправомірні дії, тим більш витонченими та жорстокими стають їхні методи", - зазначають народні депутати.

Таким чином після ухвалення законопроєкту над подібними організаціями будуть вести державний контроль, а у випадку порушення закону - припиняти їхню роботу примусово.

Наразі законопроєкт уже пройшов розгляд у головному комітеті.

Законопроєкт допоможе захистити українців від злодіїв (фото: Freepik)

Яку інформацію про себе не можна розповсюджувати

Нагадаємо, що особиста інформація про вас не повинна розповсюджуватися ніде, крім офіційних установ. До переліку даних належать:

Контактні дані

Не вказуйте номер телефону, домашню адресу чи адресу прописки, електронну пошту на підозрілих сайтах та не передавайте цю інформацію невідомим контактам без необхідності.

Платіжні дані

Ніколи не вводьте дані ваших карток (номер картки та рахунку, термін дії картки, CVV-код, пароль від банківського застосунку та PIN) на підозрілих сайтах та не передавайте їх третім особам.

Дані документів

Не повідомляйте номер паспорта, ІПН та будь-які дані з документів, про які вас може запитати невідомий контакт.

Локація

Ніколи не діліться своєю геолокацією з незнайомцями, які можуть запитати це у чаті. Також варто прискіпливо ставитись до питань про те, де ви будете за годину, завтра тощо.

Паролі та кодові слова

Це стосується, зокрема, відповідей, які ви зазначаєте при реєстрації рахунку в банку - дівоче прізвище, ім'я домашньої тварини тощо.