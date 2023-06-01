В Украине могут запретить работу "колл-центров": зачем это нужно

В Украине планируют запретить работу колл-центров, осуществляющих свою деятельность без соответствующих документов. Главной причиной этому являются распространенные мошеннические схемы именно через телефонные звонки украинцам.
Соответствующий законопроект уже появился на сайте Верховной Рады Украины.
"На территории Украины не первый год совершаются неправомерные действия, касающиеся финансовых операций связанных с мошенничеством в виде "финансовых пирамид", а также "колл-центров" и финансово-образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность без соответствующих разрешительных документов", - говорится в объяснительной записке.
Инициаторы добавляют, что существует большое количество так называемых "офисов", специализирующихся на обмане и злоупотреблении доверием населения в Украине и во всем мире.
"Таких случаев зафиксировано огромное количество, поэтому есть необходимость в осуществлении парламентского контроля и расследовании неправомерной деятельности. Очевидно, что чем чаще мошенники безнаказанно совершают неправомерные действия, тем более изощренными и жестокими становятся их методы", - отмечают народные депутаты.
Таким образом, после принятия законопроекта над подобными организациями будут вести государственный контроль, а в случае нарушения закона - прекращать их работу принудительно.
Законопроект уже прошел рассмотрение в главном комитете.
Законопроект поможет защитить украинцев от воров (фото: Freepik)
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Никогда не вводите данные ваших карт (номер карты и счета, срок действия карты, CVV-код, пароль от банковского приложения и PIN) на подозрительных сайтах и не передавайте их третьим лицам.
Не сообщайте номер паспорта, ИНН и какие-либо данные из документов, о которых может запросить неизвестный контакт.
Никогда не делитесь геолокацией с незнакомцами, которые могут спросить это в чате. Также стоит придирчиво относиться к вопросам о том, где вы будете через час, завтра и т.д.
Это касается, в частности, ответов, которые вы указываете при регистрации счета в банке - девичья фамилия, имя домашнего животного и т.п.
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