В Украине могут запретить работу "колл-центров": зачем это нужно

Зачем запрещать работу колл-центров

"На территории Украины не первый год совершаются неправомерные действия, касающиеся финансовых операций связанных с мошенничеством в виде "финансовых пирамид", а также "колл-центров" и финансово-образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность без соответствующих разрешительных документов", - говорится в объяснительной записке.

Инициаторы добавляют, что существует большое количество так называемых "офисов", специализирующихся на обмане и злоупотреблении доверием населения в Украине и во всем мире.

"Таких случаев зафиксировано огромное количество, поэтому есть необходимость в осуществлении парламентского контроля и расследовании неправомерной деятельности. Очевидно, что чем чаще мошенники безнаказанно совершают неправомерные действия, тем более изощренными и жестокими становятся их методы", - отмечают народные депутаты.

Таким образом, после принятия законопроекта над подобными организациями будут вести государственный контроль, а в случае нарушения закона - прекращать их работу принудительно.

Законопроект уже прошел рассмотрение в главном комитете.

Законопроект поможет защитить украинцев от воров (фото: Freepik)

Какую информацию о себе нельзя распространять

Напомним, что личная информация о вас не должна распространяться нигде, кроме официальных учреждений. К списку данных относятся:

Контактные данные

Не указывайте номер телефона, домашний адрес или адрес прописки, электронную почту на подозрительных сайтах и не передавайте эту информацию неизвестным контактам без необходимости.

Платежные данные

Никогда не вводите данные ваших карт (номер карты и счета, срок действия карты, CVV-код, пароль от банковского приложения и PIN) на подозрительных сайтах и не передавайте их третьим лицам.

Данные документов

Не сообщайте номер паспорта, ИНН и какие-либо данные из документов, о которых может запросить неизвестный контакт.

Локация

Никогда не делитесь геолокацией с незнакомцами, которые могут спросить это в чате. Также стоит придирчиво относиться к вопросам о том, где вы будете через час, завтра и т.д.

Пароли и кодовые слова

Это касается, в частности, ответов, которые вы указываете при регистрации счета в банке - девичья фамилия, имя домашнего животного и т.п.