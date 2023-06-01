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В Україні можуть заборонити роботу "кол-центрів": навіщо це потрібно

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Україна, Четвер 01 червня 2023 09:28
В Україні можуть заборонити роботу "кол-центрів": навіщо це потрібно Чому хочуть заборонити кол-центри (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні планують заборонити роботу кол-центрів, які здійснюють свою діяльність без відповідних документів. Головною причиною на це є поширені шахрайські схеми саме через телефонні дзвінки українцям.

Відповідний законопроєкт уже з'явився на сайті Верховної Ради України.

Навіщо забороняти роботу кол-центрів

"На території України не перший рік здійснюються неправомірні дії, стосовно фінансових операцій пов'язаних з шахрайством у вигляді "фінансових пірамід", а також "кол-центрів" і фінансово-освітніх організацій, які здійснюють свою діяльність без відповідних дозвільних документів", - йдеться у пояснювальній записці.

Ініціатори додають, що існує велика кількість так званих "офісів", які спеціалізуються на обмані та зловживанні довірою населення в Україні та по всьому світу.

"Таких випадків зафіксована величезна кількість, тому є необхідність у здійсненні парламентського контролю та розслідуванні неправомірної діяльності. Очевидно, що чим частіше шахраї безкарно здійснюють неправомірні дії, тим більш витонченими та жорстокими стають їхні методи", - зазначають народні депутати.

Таким чином після ухвалення законопроєкту над подібними організаціями будуть вести державний контроль, а у випадку порушення закону - припиняти їхню роботу примусово.

Наразі законопроєкт уже пройшов розгляд у головному комітеті.

В Україні можуть заборонити роботу &quot;кол-центрів&quot;: навіщо це потрібно

Законопроєкт допоможе захистити українців від злодіїв (фото: Freepik)

Яку інформацію про себе не можна розповсюджувати

Нагадаємо, що особиста інформація про вас не повинна розповсюджуватися ніде, крім офіційних установ. До переліку даних належать:

  • Контактні дані

Не вказуйте номер телефону, домашню адресу чи адресу прописки, електронну пошту на підозрілих сайтах та не передавайте цю інформацію невідомим контактам без необхідності.

  • Платіжні дані

Ніколи не вводьте дані ваших карток (номер картки та рахунку, термін дії картки, CVV-код, пароль від банківського застосунку та PIN) на підозрілих сайтах та не передавайте їх третім особам.

  • Дані документів

Не повідомляйте номер паспорта, ІПН та будь-які дані з документів, про які вас може запитати невідомий контакт.

  • Локація

Ніколи не діліться своєю геолокацією з незнайомцями, які можуть запитати це у чаті. Також варто прискіпливо ставитись до питань про те, де ви будете за годину, завтра тощо.

  • Паролі та кодові слова

Це стосується, зокрема, відповідей, які ви зазначаєте при реєстрації рахунку в банку - дівоче прізвище, ім'я домашньої тварини тощо.

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