В Україні можуть заборонити роботу "кол-центрів": навіщо це потрібно
В Україні планують заборонити роботу кол-центрів, які здійснюють свою діяльність без відповідних документів. Головною причиною на це є поширені шахрайські схеми саме через телефонні дзвінки українцям.
Відповідний законопроєкт уже з'явився на сайті Верховної Ради України.
Навіщо забороняти роботу кол-центрів
"На території України не перший рік здійснюються неправомірні дії, стосовно фінансових операцій пов'язаних з шахрайством у вигляді "фінансових пірамід", а також "кол-центрів" і фінансово-освітніх організацій, які здійснюють свою діяльність без відповідних дозвільних документів", - йдеться у пояснювальній записці.
Ініціатори додають, що існує велика кількість так званих "офісів", які спеціалізуються на обмані та зловживанні довірою населення в Україні та по всьому світу.
"Таких випадків зафіксована величезна кількість, тому є необхідність у здійсненні парламентського контролю та розслідуванні неправомірної діяльності. Очевидно, що чим частіше шахраї безкарно здійснюють неправомірні дії, тим більш витонченими та жорстокими стають їхні методи", - зазначають народні депутати.
Таким чином після ухвалення законопроєкту над подібними організаціями будуть вести державний контроль, а у випадку порушення закону - припиняти їхню роботу примусово.
Наразі законопроєкт уже пройшов розгляд у головному комітеті.
Законопроєкт допоможе захистити українців від злодіїв (фото: Freepik)
Яку інформацію про себе не можна розповсюджувати
Нагадаємо, що особиста інформація про вас не повинна розповсюджуватися ніде, крім офіційних установ. До переліку даних належать:
- Контактні дані
Не вказуйте номер телефону, домашню адресу чи адресу прописки, електронну пошту на підозрілих сайтах та не передавайте цю інформацію невідомим контактам без необхідності.
- Платіжні дані
Ніколи не вводьте дані ваших карток (номер картки та рахунку, термін дії картки, CVV-код, пароль від банківського застосунку та PIN) на підозрілих сайтах та не передавайте їх третім особам.
- Дані документів
Не повідомляйте номер паспорта, ІПН та будь-які дані з документів, про які вас може запитати невідомий контакт.
- Локація
Ніколи не діліться своєю геолокацією з незнайомцями, які можуть запитати це у чаті. Також варто прискіпливо ставитись до питань про те, де ви будете за годину, завтра тощо.
- Паролі та кодові слова
Це стосується, зокрема, відповідей, які ви зазначаєте при реєстрації рахунку в банку - дівоче прізвище, ім'я домашньої тварини тощо.
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