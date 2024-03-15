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В Україні можуть з'явитися дитсадки "при офісах": що відомо про ініціативу МОН

Дитячі садочки при офісах будуть орієнтовані на співробітників (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

В Україні можуть почати облаштовувати дитячі садочки при офісах. Це має допомогти батькам ходити на роботу з більшим задоволенням, адже вона стане "привабливішою". Крім того, це подарує дорослим відносний спокій на тлі регулярних тривог та інших воєнних загроз.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю заступниці міністра освіти Євгенії Смірнової виданню NV розповідає, що й коли може змінитися для батьків дошкільнят.

Основне про ініціативу

На думку чиновниці, якщо діти перебуватимуть в одній будівлі з батьками (мамою чи татом), всім має бути спокійніше.

"Ми хочемо дати можливість установам, підприємствам, будь-якому бізнесу, хто хоче стати більш привабливим для своїх співробітників, відкрити свій садочок. В наш час мамі буде спокійніше та легше, коли вона знатиме, що її дитина знаходиться в тій самій будівлі", - пояснила заступниця міністра.

За її словами, без розвитку дошкільної освіти позитивних змін не буде й у суспільстві в цілому.

Де з'явиться перший "приофісний" садочок

Оскільки зміни треба завжди починати "з себе", перший дитячий садочок для співробітників планують відкрити саме при Міністерстві освіти й науки України.

Смірнова зізналась, що із задоволенням віддасть до подібного дитсадка свого майже трирічного сина.

Крім того, вона зауважила, що особисто хоче досягти зміни в підходах до оплати праці вихователів.

Так комунальні дитсадки отримають "певну свободу", якої їм не вистачає, адже заклади дошкільної освіти, зазвичай, набагато краще міністерств знають, куди саме їм потрібно направляти преміальний фонд.

Що ще може змінитись у дитсадках України

Смірнова нагалада, що МОН нині пропонує схвалити законопроект, спрямований на розвиток різних форм дитячих садків.

Йдеться, наприклад, про створення невеликих закладів освіти, де до одного вихователя прикріплюється до п'ятьох дошкільнят.

На думку заступниці міністра, такий досвід може знайти реалізацію й у сільській місцевості.

Крім того, жінка наголосила на важливості дати дітям просто насолоджуватися дитинством.

"Коли йдеться саме про базовий компонент дошкільної освіти, то наші садочки дуже наближені до західноєвропейських. Але ось що стосується можливості дати малюку таку повну свободу, щоб він дійсно проживав своє дитинство, - зовсім інше питання", - визнала вона.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українки можуть отримати грант на відкриття дитсадка вдома.

Читайте також, як саме МОН пропонує реформувати дитсадки й до яких змін слід готуватись.

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