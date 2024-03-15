В Украине могут появиться детсады "при офисах": что известно об инициативе МОН

Основное об инициативе

По мнению чиновницы, если дети будут находиться в одном здании с родителями (мамой или папой), всем должно быть спокойнее.

"Мы хотим дать возможность учреждениям, предприятиям, любому бизнесу, кто хочет стать более привлекательным для своих сотрудников, открыть свой садик. В наше время маме будет спокойнее и легче, когда она будет знать, что ее ребенок находится в том же здании", - объяснила заместитель министра.

По ее словам, без развития дошкольного образования положительных изменений не произойдет и в обществе в целом.

Где появится первый "приофисный" садик

Поскольку изменения нужно всегда начинать с себя, первый детский садик для сотрудников планируют открыть именно при Министерстве образования и науки Украины.

Смирнова призналась, что с удовольствием отдаст в подобный детсад своего почти трехлетнего сына.

Кроме того, она отметила, что лично хочет добиться изменения в подходах к оплате труда воспитателей.

Так коммунальные детсады получат "определенную свободу", которой им не хватает, ведь заведения дошкольного образования обычно намного лучше министерств знают, куда именно им нужно направлять премиальный фонд.

Что еще может измениться в детсадах Украины

Смирнова напомнила, что МОН предлагает одобрить законопроект, направленный на развитие различных форм детских садов.

Речь идет, например, о создании небольших учебных заведений, где к одному воспитателю прикрепляется до пяти дошкольников.

По мнению замминистра, такой опыт может найти реализацию и в сельской местности.

Кроме того, женщина отметила важность дать детям просто наслаждаться детством.

"Когда речь идет именно о базовом компоненте дошкольного образования, наши садики очень приближены к западноевропейским. Но вот что касается возможности дать малышу такую полную свободу, чтобы он действительно проживал свое детство, - совсем другой вопрос", - признала она.