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Українки можуть отримати грант на відкриття дитсадка вдома: як подати заявку

Україна, Четвер 18 січня 2024 17:22
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Українки можуть отримати грант на відкриття дитсадка вдома: як подати заявку Фото: українки можуть отримати грант (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українки, які проживають у Київській та Житомирській областях, а також захоплюються доглядом за дітьми й мріють відкрити власний дитячий заклад у себе вдома можуть отримати грант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

До участі запрошують українок віком від 18 до 54 років. Мета ініціативи - створення доступних послуг із догляду й розвитку малюків.

Під час конкурсу відберуть 30 учасниць. Вони пройдуть навчальний курс щодо основних аспектів створення та розвитку бізнесу з догляду й розвитку дітей раннього віку.

П’ять найвмотивованіших учасниць отримають фінансову допомогу до 5 тисяч доларів США у гривневому еквіваленті.

"Важливо, щоб створені у дитсадках послуги були доступними для населення з обмеженими фінансовими можливостями", - наголосили в міністерстві.

Для участі потрібно заповнити форму за цим посиланням. Дедлайн - 28 січня 2024 року.

Додаткову інформацію можна дізнатися за електронною адресою: homebased.ececservices@gmail.com.

Зауважимо, що в Україні вже кілька років активно діє система грантів. Це безповоротна фінансова допомога для бізнесу, неприбуткової організації чи фізособи.

Кошти можна залучити для розвитку власного проєкту чи забезпечення певних потреб для бізнесу, який вже існує.

У своєму матеріалі РБК-Україна пояснило, як працює грантова система та які умови потрібно виконувати, щоб отримати фінансову допомогу.

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