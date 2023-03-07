Заради здоров'я нації. В Україні можуть подорожчати солодкі напої: що відомо

Навіщо це потрібно

Поясненням відповідної пропозиції названо високі показники серцево-судинних захворювань та цукрового діабету в Україні, що пов'язані з неправильним харчуванням та споживанням високого рівня вільних цукрів, зазначено у пояснювальній записці до документа.

Законодавці звертають увагу, що Україна, як і більшість країн світу, страждає на "епідемію неінфекційних хвороб", що "щороку забирають сотні тисяч життів українців і є не лише значним тягарем для галузі охорони здоров'я, а й серйозною загрозою соціально - економічному благополуччю та національній безпеці держави".

Дані Всесвітньої організації охорони здоров'я вказують, що 91% смертей в Україні - це смерті від неінфекційних хвороб, а 63% з них - внаслідок спровокованих серцево-судинних захворювань, зокрема цукрового діабету.

"Згідно з доповіддю ВООЗ, підвищення ціни на солодкі напої навіть на 20% призводить до зниження їх споживання та сприяє переходу споживачів на більш здорові альтернативи", - йдеться у документі.

Так, у Раді сподіваються, що при подорожчанні солодких напоїв українці стануть їх менше купувати та вживати відповідно знизивши ризик виникнення таких проблем зі здоров'ям та захворювань.

Крім того, депутати додають, що введення акцизного податку на підсолоджені цукром напої з метою зменшення їх споживання є однією з цілей, спрямованих на вирішення проблеми "Регулювання рівня споживання шкідливих для здоров'я продуктів харчування через запровадження акцизного податку щодо них (tax on sugar-sweetened beverages)", що окреслено у Плані заходів щодо післявоєнного відновлення та розвитку України.

Яка сума податку

Нардепи пропонують ввести податок за води, включаючи мінеральні та газовані, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних чи ароматичних речовин у розмірі 0,1 євро за 1 літр напою. Тобто приблизно 4 гривні за нинішнім курсом.

У проекті закону йдеться, що маркуванню акцизною маркою вони не підлягатимуть.

Очікується, що у разі ухвалення закон набуде чинності з дня, що настає за датою опублікування та набуде чинності з 1 січня 2024 року.

Приклади в інших країнах Європи

Нардепи також зазначають, що ВООЗ рекомендувала оподаткування солодких напоїв у рамках комплексного пакета щодо запобігання поширеності неінфекційних захворювань.

У Раді додають, що приблизно 50 країн світу вже запровадили податки на солодкі напої "у різних формах, адаптувавши широкі глобальні рекомендації щодо використання фіскальної політики до свого конкретного контексту та "інноваційно" впроваджуючи податкову політику для досягнення цілей охорони здоров'я".

Ось приклади такого оподаткування у країнах Європейського союзу:

Таблиця про податки на солодкі напої в країнах ЄС (фото: скрін пояснювальної записки до законопроекту / itd.rada.gov.ua)