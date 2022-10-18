В Україні може зменшитись вартість гречки: яка зараз ціна та що буде далі

За його словами, зараз до переробних підприємств надходить гречка з нового врожаю. На його думку, є перспективи, що ціна суттєво знизиться.

Він додав, що найбільше гречки намолотили у Сумській області - 15,5 тис. тонн. Трохи менше у Житомирській та Хмельницькій областях - по 15,2 тис.

Вже зібрано понад 120 тис. тонн гречки. Загалом, повідомив Віштак, планують намолотити понад 150 тис. тонн.

Які зараз ціни

За даними сайту Мінфін, за 1 кілограм гречки у відомих українських супермаркетах доведеться віддати:

Metro - 78,90 грн/кг;

Auchan - 78,40 грн/кг;

Varus - 89,90 грн/кг.

Загалом, середня ціна складає - 82,40 грн/кг, у той час, коли у вересні вартість сягала - 87,94 грн/кг.

На графіку видно, що поступово ціна на групу зменшується. Найбільшою за весь час вартість була у серпня. Тоді гречка коштувала - 92,73 грн/кг.

Ціна на гречку в Україні (скрін)