В Україні може стати дефіцитом популярний сорт хліба

Чому житній хліб стане дефіцитом

Генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір повідомив, що перлова, ячна крупа, а також житній хліб можуть зникнути з прилавків магазинів вже наступного року.

Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь та жито в Україні стало невигідно.

Виробництво цих двох зернових стало значно складнішим через подорожчання всіх складових процесу та розвалу логістичних ланцюжків.

Зазначається, що фермери не можуть продати те, що вони виростили, хоч би з мінімальним прибутком, тому що зараз це зерно ніхто не купить за реальною ціною.

З цього випливає, що наступного року українські аграрії можуть взагалі відмовитися від посіву ячменю та жита, що призведе до дефіциту продукції.

Чим корисний житній хліб

У складі житнього хліба в 3-5 разів більше мінеральних елементів та вітамінів групи В, ніж у пшеничному. Але максимальна концентрація корисних речовин зберігається протягом 36 годин після випікання, потім цінні властивості почнуть зменшуватися.