В Украине может стать дефицитом популярный сорт хлеба

В следующем году в Украине может исчезнуть популярный вид хлеба. Речь идет о продукте из ржаной муки.
О возможном дефиците рассказали в издании "На пенсии".
Генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир сообщил, что перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб могут исчезнуть с прилавков магазинов уже в следующем году.
Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.
Производство этих двух зерновых стало значительно сложнее из-за подорожания всех составляющих процесса и развала логистических цепочек.
Отмечается, что фермеры не могут продать то, что они вырастили, хотя бы с минимальной прибылью, потому что сейчас это зерно никто не купит по реальной цене.
Из этого следует, что в следующем году украинские аграрии могут вообще отказаться от посева ячменя и ржи, что приведет к дефициту продукции.
В составе ржаного хлеба в 3-5 раз больше минеральных элементов и витаминов группы В, чем в пшеничном. Но максимальная концентрация полезных веществ сохраняется в течение 36 часов после выпекания, позже ценные свойства начнут уменьшаться.
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