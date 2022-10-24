В Украине может стать дефицитом популярный сорт хлеба

Почему ржаной хлеб станет дефицитом

Генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир сообщил, что перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб могут исчезнуть с прилавков магазинов уже в следующем году.

Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

Производство этих двух зерновых стало значительно сложнее из-за подорожания всех составляющих процесса и развала логистических цепочек.

Отмечается, что фермеры не могут продать то, что они вырастили, хотя бы с минимальной прибылью, потому что сейчас это зерно никто не купит по реальной цене.

Из этого следует, что в следующем году украинские аграрии могут вообще отказаться от посева ячменя и ржи, что приведет к дефициту продукции.

Чем полезен ржаной хлеб

В составе ржаного хлеба в 3-5 раз больше минеральных элементов и витаминов группы В, чем в пшеничном. Но максимальная концентрация полезных веществ сохраняется в течение 36 часов после выпекания, позже ценные свойства начнут уменьшаться.