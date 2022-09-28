В Україні різко подорожчав популярний овоч, який купують усі: яка зараз ціна

В Україні триває подорожчання моркви. Основно причиною є скорочення виробництва та несприятлива погода.

Зазначається, що дощова погода, яка зберігається майже на всій території України, не дозволяє виробникам продовжити збирання овочів, зокрема і моркви, що сприяє подальшому зростанню цін.

Експерти кажуть, що ця ситуація є нетиповою, оскільки у вересні, як правило, пропозиція української овочевої продукції на ринку досягає своїх максимальних значень, а ціни залишаються досить низькими.

У такій ситуації українським фермери вже другий тиждень поспіль підвищують ціни на моркву. Так, сьогодні морква надходить у продаж по 17-22 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Також такі високі ціни на моркву ключові гравці ринку пов'язують із суттєвим скороченням виробництва. Як підсумок, наразі більшість фермерів уже заявили про рішення закладати якісну продукцію на зберігання, через що пропозиція цієї продукції на ринку дещо скоротилася.

Зараз морква в Україні вже коштує в середньому в 3,2 рази дорожче, ніж у другій половині вересня 2021 року.

Згідно з даними сайту Мінфін, інші овочі також зросли у ціні. Зараз їх вартість така: