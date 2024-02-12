В Україні маштабно перерахують пенсії. Хто та скільки отримає

Коли та кому підвищать пенсію

З березня 2024 року в Україні передбачена індексація пенсій, яка впроваджує бальну систему в нарахуванні. Ця система призначена для вирівнювання нерівностей між пенсіонерами, які вийшли на пенсію давно, та тими, хто вийшов нещодавно. Згідно з законом, щорічно з 1 березня проводитиметься індексація.

Для її проведення необхідно отримати рішення Кабінету Міністрів, яке визначить коефіцієнт індексації. Розмір підвищення та перерахунок залежатиме від затвердження відповідного показника, як повідомила заступниця Голови правління Пенсійного фонду.

Право на призначення пенсії за віком залежить від страхового стажу при досягненні певного віку - 60, 63 або 65 років.

Право на пенсію за віком у 2024 році мають люди, яким виповнилося:

60 років - не менше 31 року страхового стажу;

63 років - не менше 21 року страхового стажу;

65 років - від 15 до 21 року страхового стажу.

У квітні буде ще одне підвищення

Індексація пенсій у березні не є останнім підвищенням. Вже у квітні планується введення ще однієї надбавки, яка стосуватиметься тих осіб, які мають право на заслужений відпочинок, але продовжують працювати, збільшуючи свій трудовий стаж.

Крім того, у квітні планується підвищення мінімальної зарплати та мінімальної пенсії для тих, хто у цьому році може вийти на заслужений відпочинок у віці 60, 63 чи 65 років.

Важливо відзначити, що частина пенсіонерів може зіткнутися з труднощами у виході на пенсію через збільшення вимог до стажу. Тепер для отримання пенсії у 60 років потрібно мати 31 рік стажу, що на рік більше, ніж минулого року. Це може залишити деяких осіб з вибором між докупівлею року в Пенсійному фонді та продовженням праці до 63 або 65 років.