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В Украине масштабно пересчитают пенсию. Кто и сколько получит

Фото: в Украине увеличатся пенсии (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине скоро произойдет общая индексация пенсий. Она намечена на 1 марта и охватит все категории пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на замглавы правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко в эфире "Суспільне. Спротив".

Когда и кому повысят пенсию

С марта 2024 года в Украине предусмотрена индексация пенсий, внедряющая балльную систему в начислении. Эта система предназначена для выравнивания неравенств между пенсионерами, вышедшими на пенсию давно, и вышедшими недавно. По закону ежегодно с 1 марта будет проводиться индексация.

Для ее проведения необходимо получить решение Кабинета Министров, определяющее коэффициент индексации. Размер повышения и перерасчет будет зависеть от утверждения соответствующего показателя, как сообщила заместитель Председателя правления Пенсионного фонда.

Право на назначение пенсии по возрасту зависит от страхового стажа при достижении определенного возраста – 60, 63 или 65 лет.

Право на пенсию по возрасту в 2024 году имеют люди, которым исполнилось:

  • 60 лет - не менее 31 года страхового стажа;
  • 63 лет - не менее 21 года страхового стажа;
  • 65 лет - от 15 до 21 года страхового стажа.

В апреле будет еще одно повышение

Индексация пенсий в марте не является последним повышением. Уже в апреле планируется введение еще одной надбавки, которая касается тех лиц, которые имеют право на заслуженный отдых, но продолжают работать, увеличивая свой трудовой стаж.

Кроме того, в апреле планируется повышение минимальной зарплаты и минимальной пенсии для тех, кто в этом году может выйти на заслуженный отдых в возрасте 60, 63 или 65 лет.

Важно отметить, что часть пенсионеров может столкнуться с трудностями в уходе на пенсию из-за увеличения требований к стажу. Теперь для получения пенсии в 60 лет нужно иметь 31 год стажа, что на год больше, чем в прошлом. Это может оставить некоторых лиц с выбором между докупкой стажа в Пенсионном фонде и продолжением работы до 63 или 65 лет.

 

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