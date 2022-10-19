В Україні з листопада подорожчає термінове оформлення внутрішнього і закордонного паспорта: які ціни

В Україні змінюються розцінки на оформлення чи відновлення внутрішніх та закордонних паспортів у терміновому порядку - нові, підвищені тарифи почнуть діяти з 1 листопада.
Це вказується у постанові №1180 уряду України.
Як йдеться у документі про внесення змін до додатку до постанови Кабміну від 2 листопада 2016 року "Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції", вартість термінового оформлення внутрішнього та закордонних паспортів збільшиться з 1 листопада 2022 року.
Нижче - інші розцінки по оформленню документів:
В Україні подорожчає оформлення внутрішніх та закордонних паспортів (фото: kmu.gov.ua)
Раніше ми розповідали, що робити під час втрати чи прострочення документів під час війни, а також де і як їх відновити.
А також писали, як продовжити термін дії закордонного паспорта в умовах воєнного стану.