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В Україні з листопада подорожчає термінове оформлення внутрішнього і закордонного паспорта: які ціни

Фото: вартість швидкого оформлення паспорта в Україні дорожчає (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні змінюються розцінки на оформлення чи відновлення внутрішніх та закордонних паспортів у терміновому порядку - нові, підвищені тарифи почнуть діяти з 1 листопада.

Це вказується у постанові №1180 уряду України.

Як йдеться у документі про внесення змін до додатку до постанови Кабміну від 2 листопада 2016 року "Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції", вартість термінового оформлення внутрішнього та закордонних паспортів збільшиться з 1 листопада 2022 року.

Які будуть розцінки

  • Тариф на оформлення паспорта громадянина України (внутрішній) протягом десяти днів, тобто у терміновому порядку, коштуватиме 496 гривень. Тобто майже вдвічі, оскільки раніше вартість була 252 гривні.
  • Щоб зробити закордонний паспорт за термін від 3 до 7 днів, тепер потрібно буде заплатити 992 гривні замість 704 гривень.
  • Щоб оформити або обміняти проїзний документ переселенця, потрібно буде сплатити суму в 452 гривні - раніше було 226 гривень.
  • Також у документі зазначається, що за пів року з моменту скасування воєнного стану вартість оформлення внутрішнього паспорта, окрім послуги зробити його вперше, у строк 20 робочих днів збільшиться до 248 гривень (з нинішніх 126 гривень).
  • Вартість оформлення через 6 місяців після скасування воєнного стану закордонного паспорта за 20 днів становитиме 496 гривень (замість 352 гривень).

Нижче - інші розцінки по оформленню документів:

В Україні подорожчає оформлення внутрішніх та закордонних паспортів (фото: kmu.gov.ua)

Раніше ми розповідали, що робити під час втрати чи прострочення документів під час війни, а також де і як їх відновити.

А також писали, як продовжити термін дії закордонного паспорта в умовах воєнного стану.

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