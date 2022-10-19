В Україні з листопада подорожчає термінове оформлення внутрішнього і закордонного паспорта: які ціни

Як йдеться у документі про внесення змін до додатку до постанови Кабміну від 2 листопада 2016 року "Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції", вартість термінового оформлення внутрішнього та закордонних паспортів збільшиться з 1 листопада 2022 року.

Які будуть розцінки

Тариф на оформлення паспорта громадянина України (внутрішній) протягом десяти днів, тобто у терміновому порядку, коштуватиме 496 гривень . Тобто майже вдвічі, оскільки раніше вартість була 252 гривні.

. Тобто майже вдвічі, оскільки раніше вартість була 252 гривні. Щоб зробити закордонний паспорт за термін від 3 до 7 днів, тепер потрібно буде заплатити 992 гривні замість 704 гривень.

замість 704 гривень. Щоб оформити або обміняти проїзний документ переселенця, потрібно буде сплатити суму в 452 гривні - раніше було 226 гривень.

- раніше було 226 гривень. Також у документі зазначається, що за пів року з моменту скасування воєнного стану вартість оформлення внутрішнього паспорта, окрім послуги зробити його вперше, у строк 20 робочих днів збільшиться до 248 гривень (з нинішніх 126 гривень).

(з нинішніх 126 гривень). Вартість оформлення через 6 місяців після скасування воєнного стану закордонного паспорта за 20 днів становитиме 496 гривень (замість 352 гривень).

Нижче - інші розцінки по оформленню документів:

В Україні подорожчає оформлення внутрішніх та закордонних паспортів (фото: kmu.gov.ua)