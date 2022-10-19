Украинцы будут платить больше за популярные услуги в ЦНАПе: на что и когда вырастут цены

В Украине меняются расценки на оформление или восстановление внутренних и заграничных паспортов в срочном порядке - новые, повышенные тарифы начнут действовать с 1 ноября.

Как говорится в документе о внесении изменений в приложение к постановлению Кабмина от 2 ноября 2016-го "Некоторые вопросы предоставления административных услуг в сфере миграции", стоимость срочного оформления внутреннего и загранпаспортов увеличится с 1 ноября 2022 года.

Ранее мы рассказывали, что делать при утрате или просрочке документов во время войны, а также где и как их восстановить.

А также писали, как продлить срок действия загранпаспорта в условиях военного положения.