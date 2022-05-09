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Как продлить срок действия загранпаспорта в условиях войны: куда обращаться

Новина українською →
Понедельник 09 мая 2022 17:39
Как продлить срок действия загранпаспорта в условиях войны: куда обращаться Фото: В Украине можно продлить действие загранпаспорта во время войны (bank gov ua)
Автор: Анна Шиканова

Продлить срок действия паспорта для выезда за границу теперь можно за один день. И для этого не нужно полностью менять документ. Украинцам разрешили пересекать границу во время войны с загранпаспортом, срок действия которого продлен.

Как продлить действие загранпаспорта и куда нужно обращаться, рассказали на портале Бесплатной правовой помощи.

"На период действия военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены пересечение государственной границы может осуществляться гражданами Украины в пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу, срок действия которого продлен", - сказано в сообщении.

Куда нужно обращаться

Для продления срока действия загранпаспорта нужно обратиться в ближайшее подразделение Государственной миграционной службы. Нужно предоставит такие документы:

Паспорт гражданина Украины

Загранпаспорт, который нужно продлить

Заявление

Указывается, что эти услуги для граждан Украины будут бесплатными и предоставляются в день обращения.

Можно оформить сразу два паспорта

Кроме того, на заседании Кабинета Министров 7 мая утвердили экспериментальный проект по одновременному оформлению (в том числе вместо утраченного или похищенного) паспорта гражданина Украины и заграничного паспорта.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, этот экспериментальный проект позволит украинцам оформить заграничный и внутренний паспорт одновременно и минимизировать затраты времени на получение или восстановление документов в условиях военного времени.

Напомним, ранее мы писали о том, как получить бесплатный QR паспорт для животного.

А также рассказывали о том, как и где украинцы могут оформить загранпаспорт во время войны.

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