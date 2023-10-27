В Україні дорожчають яйця: експерт розповіла, що буде з цінами далі і чи "світить" нам дефіцит

Чому яйця виросли у ціні й що буде далі

Експерт пояснює подорожчання яєць восени сезонним чинником.

"Традиційно споживча ціна на яйця починає зростати з осені, коли кури перестають нестись, відповідно пропозиція на ринку зменшується. З квітня ціни починають поступово опускатися, коли на ринок виходить продукція з господарств населення", - повідомила Попович.

За її словами, далі цей продукт зростатиме в ціні, але це відбуватиметься поступово до грудня.

"З огляду на додаткові чинники, такі як зростання цін на енергоносії, наші оператори прогнозують поступове продовження сезонного подорожчання цієї продукції вже наступного тижня та до грудня місяця включно", - пояснила Тетяна.

Таким чином, передумов для дефіциту та різкого подорожчання на ринку яєць в Україні поки що немає.

"Як стверджують оператори ринку "Шувар", зараз спостерігається тенденція до збільшення поголів'я птиці як у приватних господарствах, так і на великих комерційних птахофабриках", - резюмувала керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар".

Що буде з цінами на м'ясо

Ціни на м'ясо цього року справді зростають, це стосується і свинини з яловичиною та птиці.

Оператори м'ясного напряму ринку "Шувар" пояснюють, що підвищення цін на м'ясні категорії порівняно з минулим роком у середньому на 22-30% зумовлено низкою економічних причин - інфляцією, високою вартістю палива та електроенергії, зростання вартості кормів та загальних витрат на виробництво, вплив зон окупації та бойових дій на скорочення загальної кількості поголів'я.

"Всі ці фактори зумовили зростання ринкових цін. Оператори запевняють, що і вони, і фермери намагаються зробити все необхідне і від них залежне задля стримування цін та стабілізації їх на рівні прийнятному для споживача - зараз триває потужна робота над розвитком фермерських господарств на Заході країни, які посилять обсяги з молока та м'яса і, таким чином, стабілізуватимуть ринок", - розповіла Тетяна Попович.