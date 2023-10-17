В Україні зростають ціни на молочку: що подорожчало найбільше

В Україні на початку жовтня зросли на 2-3% молочні продукти. Йдеться зокрема про молоко і сметану, тверді сири, кефір і вершкове масло.

Про це РБК-Україна (проект Styler) повідомила керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції Шувар у Львові Тетяна Попович.

Чому дорожчає молочка в Україні

Причиною подорожчання цих товарів є економічні чинники.

"Оператори ринку запевняють, що передумов дефіциту немає, ринковий попит на стабільному рівні, а цінові коливання частково сезонні та з іншого боку - зумовлені економічними факторами. Серед них - зростання вартості енергоносіїв, подорожчання пального, зростання податків та інфляції, подорожчання витрат на сировину", - розповіла Попович.

Експерт пояснила, що протягом останніх місяців попит на молочну сировину з боку переробних підприємств значно активізувався.

Після початку повномасштабного вторгнення на заході України з'явилося чимало релокованих переробних підприємств, які посилили своїми потужностями виробництво та додатково посилили попит на локальну сировину.

Це підтверджують і фермери, адже починаючи з вересня, відпускні ціни на молочну сировину зросли майже на 20%, причому цей тренд стосується не лише Заходу, а й українського ринку загалом.

Якщо враховувати минулорічні цінові показники, то молоко є одним із рекордсменів щодо зростання цін. Проте у доларовому еквіваленті ціни на молочну продукцію майже не змінилися, що підтверджується даними моніторингу цін.

Зростання ціни у гривні пояснюється саме співвідношенням до курсу валют та зростанням витрат на виробництво.

Що буде з цінами на молочку далі

Виробники та оператори ринку не беруться давати точні прогнози щодо подальшого зростання ціни.

Все залежить насамперед від воєнної ситуації в країні та роботи енергетичної системи. Виробники запевняють, що на цей час вони роблять все можливе для стримування цін на прийнятному для споживачів рівні та одночасно на ринковій позначці, що дозволить підтримувати розвиток бізнесу.

Зараз йде посилена робота над тим, щоб зберегти та розвивати господарства, оптимізуючи витрати на виробництво.