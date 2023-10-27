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В Украине дорожают яйца: эксперт рассказала, что будет с ценами дальше и "светит" ли нам дефицит

Фото: Что будет с ценами на яйца и мясо в Украине (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последнюю неделю немного выросла цена на яйца. Такая тенденция вызывает волнение у украинцев, ведь все помнят период прошлого года, когда стоимость продукта взлетела почти в два раза.

Что будет с ценами на яйца и мясо дальше, рассказала РБК-Украине (проект Styler) руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

Почему яйца выросли в цене и что будет дальше

Эксперт объясняет подорожание яиц осенью сезонным фактором.

"Традиционно потребительская цена на яйца начинает расти с осени, когда куры перестают нестись, соответственно, предложение на рынке уменьшается. С апреля цены начинают постепенно опускаться, когда на рынок выходит продукция из хозяйствам населения", - сообщила Попович.

По ее словам, далее этот продукт будет расти в цене, но это будет происходить постепенно до декабря.

"Учитывая дополнительные факторы, такие как рост цен на энергоносители, наши операторы прогнозируют постепенное продление сезонного подорожания этой продукции уже на следующей неделе и до декабря месяца включительно",  - объяснила Татьяна.

Таким образом, предпосылок для дефицита и резкого подорожания на рынке яиц в Украине пока нет.

"Как утверждают операторы рынка "Шувар", сейчас наблюдается тенденция к увеличению поголовья птицы как в частных хозяйствах, так и на крупных коммерческих птицефабриках", - резюмировала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар".

Что будет с ценами на мясо

Цены на мясо в этом году действительно растут,  это касается и свинины с говядиной и птицы.

Операторы мясного направления рынка "Шувар" объясняют, что повышение цен на мясные категории по сравнению с прошлым годом в среднем на 22-30% обусловлено рядом экономических причин – инфляция, высокая стоимость топлива и электроэнергии, рост стоимости кормов и общих затрат на производство, влияние зон оккупации и боевых действий на сокращение общего количества поголовья.

"Все эти факторы обусловили рост рыночных цен. Операторы заверяют, что и они, и фермеры пытаются сделать все необходимое и от них зависящее ради сдерживания цен и стабилизации их на уровне приемлемом для потребителя – сейчас идет мощная работа над развитием фермерских хозяйств на Западе страны, которые усилят объемы по молоку и мясу и, таким образом, будут стабилизировать рынок", - рассказала Татьяна Попович.

Ранее мы писали, что в Украине подорожал популярный овощ.

А таже сообщали, что в Украине выросли цены на молочную продукцию.

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