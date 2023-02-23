В Україні донорам крові проводять безкоштовні обстеження: що важливо знати

Стати донором крові в умовах повномасштабної війни - це зробити важливий внесок для порятунку життя як військових, так і цивільних. До того ж донором проводять певні обстеження безкоштовно.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я у Telegram .

Які обстеження безкоштовні

Кожен донор безоплатно отримує спектр лабораторних досліджень - вони важливі для гарантії безпеки як донора, так і реципієнта.

Медики кажуть, що тестування відбувається в кілька етапів.

Загалом перед донацією проводять забір капілярної крові для визначення рівня гемоглобіну - він є одним із важливих показників допуску до донації. Якщо рівень гемоглобіну занизький - донація скасовується.

Також проводяться обстеження шляхом анкетування і медичного огляду. Якщо за їх результатами протипоказань для донорства немає, то на другому етапі проводять забір венозної крові для інших лабораторних досліджень.

Ці дослідження передбачають визначення групової (О, А, В, АВ) та резус-належності (Rh+ або Rh−) донора.

Окрім того, визначають наявність Келл-антигену, носіями якого є всього 7 % людей.

"Якщо пацієнту, який не має такого антигену, перелити еритроцити донора, у якого він наявний, можуть виникнути небажані реакції. Тому кров ретельно досліджують", - йдеться у повідомленні.

До того ж кров донора також перевіряють на наявність інфекційних захворювань: ВІЛ, гепатиту B, гепатиту C, сифілісу. Якщо маркери таких недуг виявлено, донора про це інформують, а отриману від донора кров вилучають, знешкоджують та знищують.

Як стати донором

Необхідно звернутися до центру крові (практично у кожному місті є центри крові або інші медичні заклади, де можна здати кров). Можна записатися телефоном до бази донорів (список центрів крові - за посиланням).

Важливо, що донором може бути кожна здорова людина у віці від 18 років, яка дала згоду дати кров або плазму, та не має медичних і соціальних протипоказань.

Додамо, що за три доби до здачі з раціону слід виключити жирну їжу і не вживати спиртні напої.

Безпосередньо після здачі крові не можна займатися важкою фізичною працею, вживати спиртні напої, управляти транспортними засобами, працювати на висоті.