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Як часто можна здавати кров та кому це взагалі заборонено робити: важливе пояснення

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Середа 25 січня 2023 20:45
Як часто можна здавати кров та кому це взагалі заборонено робити: важливе пояснення Кому категорично не можна здавати кров (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Здавати кров не лише почесно, але й корисно для здоров'я, проте лише в тому випадку, якщо ви дотримуєтеся правил. Важливо не нехтувати інтервалами між здачами крові та плазми, щоби не нашкодити здоров'ю.

Про це повідомила гематолог Ольга Костенчак-Свистак в Instagram.

Хто може здавати кров

За словами експерта найпоширенішою групою крові в Україні є друга (А) - 40 %. Далі йде перша група (0) - 37 %, третя (В) - 17 %, четверта (АВ) - 6 %.

Здавати кров можуть усі здорові люди, але при наявності будь-яких симптомів захворювання, варто зачекати покращення (приблизно 2 тижня).

Вага людини повинна бути - 50 кг. Дозволений вік - від 17 до 66 років.

Як часто можна здавати

Цільну кров можна здавати кожні 56 днів, до 6 разів на рік. Зокрема, еритроцити бажано здавати кожні 16 тижнів. Тромбоцити кожні 7 днів до 24 разів на рік.

Категорично заборонено здавати кров, якщо у людини:

  • ВІЛЛ, СНІД;
  • Гепатит В (за винятком людей з негативним результатом дослідження на поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg), із підтвердженим імунітетом);
  • Гепатит С;
  • Сифіліс - можна через 1 рік після дати повного зникнення ознак хвороби;
  • Т-лімфотропний вірус людини І/ІІ типу;
  • Внутрішньовенні або внутрішньом'язові ін'єкції (не призначені лікарем).

Чи можна здавати кров після коронавірусу

За словами гематолога, здавати кров після коронавірусної хвороби або вакцинації можна.

Однак, якщо була зроблена вакцина AstraZeneca, Janssen, Moderna, Novavax або Pfizer, то рекомендовано зачекати і здати кров через 48 годин.

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