В Украине донорам крови проводят бесплатные обследования: что важно знать

Стать донором крови в условиях полномасштабной войны - это внести важный вклад для спасения жизни как военных, так и гражданских. К тому же, донором проводят определенные обследования бесплатно.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья в Telegram .

Какие обследования бесплатны

Каждый донор бесплатно получает спектр лабораторных исследований - они важны для гарантии безопасности как донора, так и реципиента.

Медики говорят, что тестирование проходит в несколько этапов.

В общем, перед донацией проводят забор капиллярной крови для определения уровня гемоглобина - он является одним из важных показателей допуска к донации. Если уровень гемоглобина слишком низкий - донация отменяется.

Также проводятся обследования путем анкетирования и медицинского осмотра. Если по результатам противопоказаний для донорства нет, то на втором этапе проводят забор венозной крови для других лабораторных исследований.

Эти исследования предусматривают определение групповой (О, А, В, АВ) и резус-принадлежности (Rh+ или Rh−) донора.

Кроме того, определяют наличие Келл-антигена, носителями которого являются всего 7% людей.

"Если пациенту, не имеющему такого антигена, перелить эритроциты донора, у которого он имеется, могут возникнуть нежелательные реакции. Поэтому кровь тщательно исследуют", - говорится в сообщении.

К тому же кровь донора также проверяют на наличие инфекционных заболеваний: ВИЧ, гепатита B, гепатита C, сифилиса. Если маркеры таких болезней обнаружены, донора об этом информируют, а полученную от донора кровь извлекают, обезвреживают и уничтожают.

Как стать донором

Необходимо обратиться в центр крови (практически в каждом городе есть центры крови или другие медицинские учреждения, где можно сдать кровь). Можно записаться по телефону в базу доноров (список центров крови - по ссылке).

Важно, что донором может быть каждый здоровый человек в возрасте от 18 лет, который дал согласие дать кровь или плазму и не имеет медицинских и социальных противопоказаний.

Добавим, что за трое суток до сдачи из рациона следует исключить жирную пищу и не употреблять спиртные напитки.

Непосредственно после сдачи крови нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, употреблять спиртные напитки, управлять транспортными средствами, работать на высоте.