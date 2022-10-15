В Україні діти на "блокпості" зупинили військових, щоб віддати їм гроші на ЗСУ: що зробили захисники
Діти в Україні поблизу дороги створили "блокпост" та зупинили авто з військовими. Побачивши, що в транспортному засобі сидять захисники, один з хлопчиків побіг за шкільним пеналом, де зберігав гроші.
Відео з'явилось у TikTok.
На відео видно, як авто зупинилося біля "блокпосту" з українським прапором та іграшковою зброєю. Військові жартома попросили в них не стріляти, поки один з хлопчиків ніс пенал з грошима.
Дитина хотіла віддати кошти захисникам, але вони відмовилися їх брати. Замість цього вони дали хлопчику браслет.
"Ні, друже. Зробімо так. Ми зробимо тобі подарунок, а ти будеш далі стояти й тримати блокпост", - сказали військові.
Хлопчик був здивований від вчинку воїнів. Кілька секунд він стояв мовчки, стримуючи сльози й стискаючи пенал з грошима.
Після цього до хлопчика підійшов старший товариш і вони разом подякували захисникам за подарунок.
Відео зібрало близько 6 млн переглядів. У коментарях користувачі пишуть, що ця ситуація їх дуже розчулила:
- В нас найчудовіші діти;
- Плачу від радості за нашу країну;
- Це наше майбутнє;
- У нас в крові захищати та допомагати;
- Ну чому українці такі чудові? Навіть діти хочуть допомогти;
- До сліз, на не перемогти;
- Як плачу, наші діти найкращі.
Раніше ми повідомляли, що діти в Конотопі влаштували блокпост і збирають на ЗСУ.
Також ми писали, що мера Ірпеня на "блокпості" зупинили діти.