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В Україні діти на "блокпості" зупинили військових, щоб віддати їм гроші на ЗСУ: що зробили захисники

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Субота 15 жовтня 2022 13:25
В Україні діти на "блокпості" зупинили військових, щоб віддати їм гроші на ЗСУ: що зробили захисники Діти на "блокпості" зупинили військових (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Діти в Україні поблизу дороги створили "блокпост" та зупинили авто з військовими. Побачивши, що в транспортному засобі сидять захисники, один з хлопчиків побіг за шкільним пеналом, де зберігав гроші.

Відео з'явилось у TikTok.

На відео видно, як авто зупинилося біля "блокпосту" з українським прапором та іграшковою зброєю. Військові жартома попросили в них не стріляти, поки один з хлопчиків ніс пенал з грошима.

Дитина хотіла віддати кошти захисникам, але вони відмовилися їх брати. Замість цього вони дали хлопчику браслет.

"Ні, друже. Зробімо так. Ми зробимо тобі подарунок, а ти будеш далі стояти й тримати блокпост", - сказали військові.

Хлопчик був здивований від вчинку воїнів. Кілька секунд він стояв мовчки, стримуючи сльози й стискаючи пенал з грошима.

Після цього до хлопчика підійшов старший товариш і вони разом подякували захисникам за подарунок.

Відео зібрало близько 6 млн переглядів. У коментарях користувачі пишуть, що ця ситуація їх дуже розчулила:

  • В нас найчудовіші діти;
  • Плачу від радості за нашу країну;
  • Це наше майбутнє;
  • У нас в крові захищати та допомагати;
  • Ну чому українці такі чудові? Навіть діти хочуть допомогти;
  • До сліз, на не перемогти;
  • Як плачу, наші діти найкращі.

Раніше ми повідомляли, що діти в Конотопі влаштували блокпост і збирають на ЗСУ.

Також ми писали, що мера Ірпеня на "блокпості" зупинили діти.

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блокпост діти