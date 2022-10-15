В Украине дети на "блокпосте" остановили военных, чтобы отдать им деньги на ВСУ: что сделали защитники

Дети в Украине у дороги создали "блокпост" и остановили авто с военными. Увидев, что в транспортном средстве сидят защитники, один из мальчиков побежал за школьным пеналом, где хранил деньги.

На видео видно, как автомобиль остановился возле "блокпоста" с украинским флагом и игрушечным оружием. Военные в шутку попросили в них не стрелять, пока один из мальчиков нес пенал с деньгами.

Ребенок хотел отдать деньги защитникам, но они отказались их брать. Вместо этого они дали мальчику браслет.

"Нет, друг. Сделаем так. Мы сделаем тебе подарок, а ты будешь дальше стоять и держать блокпост", - сказали военные.

Мальчик был удивлен поступком воинов. Несколько секунд он стоял молча, сдерживая слезы и сжимая пенал с деньгами.

После этого к мальчику подошел старший товарищ и они вместе поблагодарили защитников за подарок.

Видео собрало около 6 млн просмотров. В комментариях пользователи пишут, эта ситуация их очень растрогала: