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В Украине дети на "блокпосте" остановили военных, чтобы отдать им деньги на ВСУ: что сделали защитники

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Суббота 15 октября 2022 13:25
В Украине дети на "блокпосте" остановили военных, чтобы отдать им деньги на ВСУ: что сделали защитники Дети на "блокпосте" остановили военных (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Дети в Украине у дороги создали "блокпост" и остановили авто с военными. Увидев, что в транспортном средстве сидят защитники, один из мальчиков побежал за школьным пеналом, где хранил деньги.

Видео появилось в TikTok.

На видео видно, как автомобиль остановился возле "блокпоста" с украинским флагом и игрушечным оружием. Военные в шутку попросили в них не стрелять, пока один из мальчиков нес пенал с деньгами.

Ребенок хотел отдать деньги защитникам, но они отказались их брать. Вместо этого они дали мальчику браслет.

"Нет, друг. Сделаем так. Мы сделаем тебе подарок, а ты будешь дальше стоять и держать блокпост", - сказали военные.

Мальчик был удивлен поступком воинов. Несколько секунд он стоял молча, сдерживая слезы и сжимая пенал с деньгами.

После этого к мальчику подошел старший товарищ и они вместе поблагодарили защитников за подарок.

Видео собрало около 6 млн просмотров. В комментариях пользователи пишут, эта ситуация их очень растрогала:

  • У нас самые замечательные дети;
  • Плачу от радости за нашу страну;
  • Это наше будущее;
  • У нас в крови защищать и помогать;
  • Ну почему украинцы так замечательны? Даже дети хотят помочь;
  • До слез, не победить;
  • Как плачу, наши дети самые лучшие.

Ранее мы сообщали, что дети в Конотопеустроили блокпост и собирают в ВСУ .

Также мы писали, что мэра Ирпеня на "блокпосте" остановили дети .

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блокпост діти