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В Україні дешевшає м'ясо, яке популярне перед святами

Фото: В Україні подешевшала свинина (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні почали знижуватися ціни на свинину, що дуже актуально перед сезоном барбекю та шашликів.

Про таку тенденцію повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Асоціацію свинарів України.

Як знижуються ціни на свинину

За словами аналітиків, на підставі результатів щотижневого моніторингу закупівельних цін, на початку другої половини квітня ціни на живець свиней зазнали невеликого зниження.

У минулому тижні торги завершилися з послабленням цін на закупівлю живності на 1-3% порівняно з попереднім періодом.

Незважаючи на цю корекцію, на Центральному та Східному регіонах ціни залишилися в межах попереднього тижневого діапазону, становлячи 63-65 гривень за кілограм.

У Західних областях ціни дещо знизилися до 62 гривень за кілограм Середньозважена ринкова ціна склала 63,35 гривні за кілограм, що на 1,7% нижче, ніж минулого тижня.

Чи стрибнуть ціни на свинину перед святами?

За два тижні до Великодня більшість представників м'ясопереробки не спостерігають передсвяткового збільшення торгівлі, на яке розраховували.

Хоча є деякі позитивні звіти про динаміку, вона виявилася слабшою, ніж зазвичай перед святом.

Проте, очікування кращої погоди цими вихідними та наближення Великодня все ще підтримують сподівання операторів на більш активну реалізацію наступного тижня.

Які ціни на свинину в магазинах

Наразі, на популярну частину свинини - ошийок, непогана пропозиція в мережі супермаркетів Сільпо - 129 гривень за кілограм.

Ціни на популярне м'ясо в українських супермаркетах (Скриншот)

 

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