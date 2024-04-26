В Украине дешевеет мясо, которое популярно перед праздниками

В Украине начали снижаться цены на свинину, что очень актуально перед сезоном барбекю и шашлыков.
О такой тенденции сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Ассоциацию свиноводов Украины.
По словам аналитиков, на основании результатов еженедельного мониторинга закупочных цен, в начале второй половины апреля цены на живец свиней немного снизились.
В минувшую неделю торги завершились с ослаблением цен на закупку живности на 1-3% по сравнению с предыдущим периодом.
Несмотря на эту коррекцию, в Центральном и Восточном регионах цены остались в пределах предыдущего недельного диапазона, составляя 63-65 гривен за килограмм.
В Западных областях цены несколько снизились до 62 гривен за килограмм Средневзвешенная рыночная цена составила 63,35 гривны за килограмм, что на 1,7% ниже, чем на прошлой неделе.
За две недели до Пасхи большинство представителей мясопереработки не наблюдают предпраздничного увеличения торговли, на которое рассчитывали.
Хотя есть некоторые положительные отчеты о динамике, она оказалась слабее обычного перед праздником.
Однако, ожидание лучшей погоды в эти выходные и приближение Пасхи все еще поддерживают надежду операторов на более активную реализацию на следующей неделе.
На популярную часть свинины - ошеек, неплохое предложение в сети супермаркетов Сильпо - 129 гривен за килограмм.
Цены на популярное мясо в украинских супермаркетах (Скриншот)
Как мы ранее писали, в Украине постепенно снижается цена на популярный "зимний" овощ.
Раньше мы писали о том, как в Украине изменились цены на продукты.