В Украине дешевеет мясо, которое популярно перед праздниками

Как снижаются цены на свинину

По словам аналитиков, на основании результатов еженедельного мониторинга закупочных цен, в начале второй половины апреля цены на живец свиней немного снизились.

В минувшую неделю торги завершились с ослаблением цен на закупку живности на 1-3% по сравнению с предыдущим периодом.

Несмотря на эту коррекцию, в Центральном и Восточном регионах цены остались в пределах предыдущего недельного диапазона, составляя 63-65 гривен за килограмм.

В Западных областях цены несколько снизились до 62 гривен за килограмм Средневзвешенная рыночная цена составила 63,35 гривны за килограмм, что на 1,7% ниже, чем на прошлой неделе.

Подскочат ли цены на свинину перед праздниками?

За две недели до Пасхи большинство представителей мясопереработки не наблюдают предпраздничного увеличения торговли, на которое рассчитывали.

Хотя есть некоторые положительные отчеты о динамике, она оказалась слабее обычного перед праздником.

Однако, ожидание лучшей погоды в эти выходные и приближение Пасхи все еще поддерживают надежду операторов на более активную реализацию на следующей неделе.

Какие цены на свинину в магазинах

На популярную часть свинины - ошеек, неплохое предложение в сети супермаркетов Сильпо - 129 гривен за килограмм.

Цены на популярное мясо в украинских супермаркетах (Скриншот)