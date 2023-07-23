В Україні бум на фіктивні шлюби. Як шукають пари та скільки це коштує

Навіщо потрібен фіктивний шлюб

У Сімейному кодексі України фіктивний шлюб – це шлюб, укладений без мети створити сім'ю, а партнери не беруть на себе обов'язки та права чоловіка та дружини. Єдиною метою такого союзу є вигода – матеріальна чи нематеріальна.

Шлюб від мобілізації. Такий фіктивний шлюб укладається з людьми з інвалідністю І-III групи. За законом "Про мобілізацію", чоловік має право на відстрочку від призову до армії, якщо він має дружину з інвалідністю. Цією лазівкою і користуються. Зазвичай жінка з інвалідністю отримує за такий фіктивний шлюб гроші.

Шлюб для виїзду за кордон. Існує величезний перелік категорій громадян, які мають право виїхати з України під час воєнного стану та мобілізації. Для фіктивного шлюбу мають значення лише кілька рядків:

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікун такій особі не призначено, — один із повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю І або II групи та супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.

Якщо родичі чоловіка/дружини потребують постійного догляду, і вони разом проживають, і особа забезпечує та піклується про цього члена сім'ї - за наявності підтверджуючих документів

Якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І або II групи. Для виїзду потрібні документи, що підтверджують родинні зв'язки та докази догляду.

Такий фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю може відкрити прямий шлях для виїзду за кордон. За такий шлюб жінки також одержують гроші.

Шлюб для громадянства. Цей вид шлюбу існував і до війни, він популярний і зараз. Здобути громадянство іншої країни досить складно, але шлюб з іноземцем або іноземкою дозволяє досить швидко отримати громадянство певної країни.

Варто зазначити, що у більшості країн ЄС укладання шлюбу не є причиною для громадянства і дає лише право на ПТП (посвідка тимчасового проживання) та легальне перебування на території країни.

А ще цей вид шлюбу використовують самі іноземці, аби набути українського громадянства. І в цьому випадку теж не все просто – отримати ПТП можна, а от стати громадянином України вже набагато складніше.

Такі шлюби укладаються як за гроші, так і на різних певних домовленостях. Наприклад, людина, яка погодилася на фіктивний шлюб, за кордоном отримує щомісяця або щорічно певну суму за свої послуги. Або ж – безкоштовне житло тощо.

Скільки коштує фіктивний шлюб

Найдорожчі зараз шлюби із жінками з інвалідністю. Чим вища група інвалідності – тим сума значніша.

Якщо фіктивний шлюб звільняє від мобілізації та дає можливість виїхати за кордон – суми починаються від 5000 доларів та досягають 50 000 доларів.

Якщо шлюб допомагає лише від мобілізації, але не дає права виїхати за кордон, то в середньому ціна коливається від 2000 до 3000 доларів. Однак у такій ситуації все дуже умовно і залежить від багатьох чинників - віку, населеного пункту, групи інвалідності, фінансової забезпеченості.

Деколи люди готові прийняти чи віддати суму в рази меншу, наприклад, 8-10-15 тисяч гривень.

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Де шукають пари для фіктивних шлюбів

Інтернет затопили спеціальні групи з оголошеннями, їх можна знайти зараз у всіх соціальних мережах. Жінки пишуть самі про свою інвалідність і пропонують чоловікам одружитися, щоб ті "відкосили" від мобілізації.

Багато у цих групах і чоловіків, які шукають "дівчину, жінку, та хоч бабусю з інвалідністю".

А ще чимало у цих групах шахраїв. Вони використовують різні схеми для виманювання грошей - прикидаються дівчиною і починають листування, просять гроші на квиток, щоб приїхати до нареченого або передоплату за фіктивний шлюб, а ще використовують методи фішингу - крадіжку особистих даних користувача.

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Чи покарають за фіктивний шлюб

Сам собою фіктивний шлюб не є порушенням законодавства в Україні. Він не заборонений законом і при виявленні такого союзу, який не тягне за собою певних наслідків, його можуть просто анулювати.

Такий шлюб визнається неправомірним і набуває за рішенням статусу недійсного.

Однак у ситуації з фіктивними шлюбами для відстрочки від мобілізації або виїзду військовозобов'язаного за кордон під час воєнного стану, наслідки та покарання можуть бути дуже суворими.

Наприклад, можна отримати статтю за шахрайство. Або за ухилення від військової служби. В обох випадках обійтися штрафом буде неможливо. Стаття 336 ККУ України про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації може потягнути виправні роботи та навіть тюремний строк - до 4 років.

Також на таких фіктивних молодят поширюється стаття про надання неправдивої інформації та обман уповноважених органів, а це виправні роботи на строк до 2 років, арешт на 6 місяців або обмеження волі на строк на 2 роки.

Крім того, при виїзді за кордон може додатися ще одна стаття - за порушення правил перетину державного кордону.