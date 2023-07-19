"Врятую від мобілізації". Українки з інвалідністю масово шукають чоловіків для фіктивних шлюбів та заробітку

Від мобілізації звільняються чоловіки, у яких дружина чи хтось із батьків мають інвалідність І чи II групи. Крім того, наявність подружжя з інвалідністю дає право оформити опіку та виїхати за кордон.

В Україні триває загальна мобілізація громадян у зв'язку з воєнним станом та військовою агресією РФ. А це означає, що більшість чоловіків буде призвано до армії для захисту нашої країни. Існує перелік причин, через які чоловік не може бути мобілізований, а також список тих, хто в період воєнного часу може виїхати за кордон.

Цією лазівкою в законі почали користуватися багато жінок з інвалідністю. У соціальних мережах з'явилося багато груп, де пропонують чоловікам оформити фіктивний шлюб, за гроші. Що відомо про такі оголошення - читайте у матеріалі Styler.

Шукаю жінку з інвалідністю для ФБ

Інтернет поповнили групи, де пропонують оформити фіктивний шлюб із жінкою, яка має інвалідність, за певну суму. Найбільше пропозицій та запитів – щоб "відкосити" від мобілізації. Трохи менше - щоби виїхати за межі України.

Також дівчата шукають варіанти оформлення шлюбу з іноземцем, щоб отримати посвідку на проживання в країні ЄС.

Варто зазначити, що в різних групах у соціальних мережах багато пропозицій від дівчат та жінок з інвалідністю - вони прямо пропонують оформити фіктивний шлюб з можливістю уникнути мобілізації в обмін на грошову винагороду.

Чоловіки у цих групах теж пишуть - шукають дам із документами, що підтверджують інвалідність, щоб оформити фіктивний шлюб. Переважно шукають жінок з II чи III групою.

У коментарях у цих групах зазначають, що навіть III група інвалідності підійде, щоб звільнити чоловіка від мобілізації. Також просять, щоб різниця у віці у "молодят" становила не більше 5-7 років, інакше шлюб просто визнають недійсним.

Особливо ретельно підходять до оформлення фіктивного шлюбу для виїзду за кордон, оскільки прикордонники уважно перевіряють документи таких "молодят". Зовсім недавно на Одещині завернули парочку, яка відразу після ЗАГСу вирушила за кордон.

Правоохоронці одразу запідозрили, що справа нечиста - наречена була старша за нареченого на 20 років, з інвалідністю. І до кордону вони приїхали за кілька годин після укладення шлюбу - "навіть чорнило не висохло на документі".

Скріншоти

Скільки коштує фіктивний шлюб

Ціна питання невелика, від 2 до 3 тисяч доларів. Хоча в Одесі вклалися лише у 8 тисяч гривень. У групах "тарифи" на фіктивний шлюб теж є різні, залежить від мети, групи інвалідності, віку, ризиків та багато іншого, можуть попросити й 50 тисяч гривень й 5 тисяч доларів.

Є різниця в ціні та по регіонах. Наприклад, у Львові, Києві та Одесі - ціна вища. А у невеликих населених пунктах готові укласти шлюб за 8-10-15 тисяч гривень.

Ризик існує величезний

У групах із пропозиціями фіктивного шлюбу сидить багато шахраїв. Вони користуються ситуацією, щоби нажитися. Під виглядом жінок вони відповідають на повідомлення чоловіків і пропонують варіанти фіктивного шлюбу.

Після згоди просять аванс – на оформлення документів, на дорогу (якщо чоловік в іншому місті), та й часом просто - для підтвердження угоди. І звісно ж, після отримання суми - зникають.

Є й випадки фішингу - коли домовляються про передоплату з невеликою сумою та просто крадуть дані користувача.

Але є ризик і іншого - при виїзді за кордон. Після благополучного перетину кордону та приїзду в чужу країну, фіктивний чоловік просто випаровується у повітрі, і жінка залишається зовсім одна. З документами, де вказано чоловіка, який є її офіційним опікуном. І дуже часто - без грошей та можливості про себе подбати.

Чи можуть покарати за фіктивний шлюб

Відповідно до Сімейного кодексу України, фіктивним вважається шлюб, укладений без мети створення сім'ї, при якому чоловік і дружина не вступають у подружні права та обов'язки. І єдиним завданням такого союзу є досягнення вигоди - матеріальної чи нематеріальної.

Такий шлюб вважається неправомірним і за рішенням суду він набуває статусу недійсного, якщо таку пару зловлять. У ситуації з неправомірним звільненням від мобілізації може додатись стаття за шахрайство та за ухилення від військової служби.

А ось при виїзді за кордон за фіктивними документами покарання теж буде, оскільки така пара порушує правила перетину державного кордону.

За такі порушення є адміністративна та кримінальна відповідальність, тож покарання буде від штрафу до позбавлення волі на строк до 4 років. Якщо ж буде доведено у суді статтю 336 КК України про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, то покарання буде суворішим.

Окрім іншого, людям, які уклали фіктивний шлюб, загрожує ще одна стаття - надання неправдивої інформації. За цією статтею фіктивним "молодятам" загрожує великий штраф.

У разі, якщо вони ошукали уповноважений орган - виправні роботи на строк від 2 років, арешт на 6 місяців або обмеження волі на строк на 2 роки.