В Украине бум на фиктивные браки. Как ищут пары и сколько это стоит

Для чего нужен фиктивный брак

В Семейном кодексе Украины, фиктивный брак - это брак, заключенный без цели создать семью, а партнеры не берут на себя обязанности и права мужа и жены. Единственной целью такого союза является выгода - материальная или нематериальная.

Брак от мобилизации. Такой фиктивный брак заключается с людьми с инвалидностью I-III группы. По закону "О мобилизации", мужчина имеет право на отсрочку от призыва в армию, если у него есть супруга с инвалидностью. Этой лазейкой и пользуются. Обычно женщина с инвалидностью получает за такой фиктивный брак деньги.

Брак для выезда за границу. Существует огромный перечень категорий граждан, которые имеют право выехать из Украины во время военного положения и мобилизации. Для фиктивного брака имеют значения только несколько строк:

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекун такому лицу не назначен, — один из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.

Если родственники мужа/жены нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают, и лицо обеспечивает и заботиться об этом члене семьи - при наличии подтверждающих документов

Если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для выезда нужны документы, которые подтверждают родственные связи и доказательства ухода.

Такой фиктивный брак с женщиной с инвалидностью может открыть прямой путь для выезда за границу. За такой брак женщины также получают деньги.

Брак для гражданства. Этот вид брака существовал и до войны, он популярен и сейчас. Получить гражданство другой страны довольно сложно, но брак с иностранкой или иностранцем позволяет довольно быстро получить гражданство определенной страны.

Стоит отметить, что в большинстве стран ЕС заключение брака не является причиной для гражданства и дает лишь право на ВНЖ (вид на жительство) и легальное пребывание на территории страны.

А еще этот вид брака используют сами иностранцы, чтобы получить украинское гражданство. И в этом случае тоже не все просто - получить ВНЖ можно, а вот стать гражданином Украины уже намного сложнее.

Такие браки заключаются как за деньги, так и на различных определенных договоренностях. Например, человек, который согласился на фиктивный брак, за границей получает ежемесячно или раз в год определенную сумму за свои услуги. Или же - бесплатное жилье и т. д.

Сколько стоит фиктивный брак

Самые дорогие сейчас браки с женщинами с инвалидностью. Чем выше группа инвалидности - тем сумма значительнее.

Если фиктивный брак освобождает от мобилизации и дает возможность выехать за границу - суммы начинаются от 5000 долларов и достигают 50 000 долларов.

Если брак помогает только от мобилизации, но не дает права выехать за границу, то в среднем цена колеблется от 2000 до 3000 долларов. Однако в такой ситуации все очень условно и зависит от очень многих факторов - возраста, населенного пункта, группы инвалидности, финансовой обеспеченности.

Порой люди готовы принять или отдать сумму в разы меньше, например, 8-10-15 тысяч гривен.

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Где ищут пары для фиктивных браков

Интернет наводнили специальные группы с объявлениями, их можно найти сейчас во всех социальных сетях. Женщины пишут сами о своей инвалидности и предлагают мужчинам заключить брак, чтобы те "откосили" от мобилизации.

Полно в этих группах и мужчин, которые ищут "девушку, женщину, да хоть бабушку с инвалидностью".

А еще немало в этих группах мошенников. Они используют различные схемы для выманивания денег - представляются девушкой и начинают переписку, просят деньги на билет, чтобы приехать к жениху или предоплаты за фиктивный брак, а еще используют методы фишинга - воровство личных данных пользователя.

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Накажут ли за фиктивный брак

Сам по себе фиктивный брак не является нарушением законодательства в Украине. Он не запрещен законом и при выявлении такого союза, который не тянет за собой определенные последствия, его могут просто аннулировать.

Такой брак признается неправомерным и получает по решению статус недействительного.

Однако в ситуации с фиктивными браками для отсрочки от мобилизации или выезда военнообязанного за границу во время военного положения, последствия и наказание могут быть очень суровыми.

Например, можно получить статью за мошенничество. Или за уклонение от военной службы. В обоих случаях отделаться штрафом будет невозможно. Статья 336 ККУ Украины об уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации может потянуть и исправительные работы и даже тюремный срок - до 4 лет.

Также на таких фиктивных молодоженов распространяется статья о предоставлении неправдивой информации и обман уполномоченных органов, а это исправительные работы на срок до 2 лет, арест на 6 месяцев или ограничение свободы сроком на 2 года.

Кроме всего прочего, при выезде за границу может добавиться еще одна статья - за нарушение правил пересечения государственной границы.