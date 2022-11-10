В Україні біля кордону з Польщею запрацювали мобільні пункти обігріву: як вони виглядають

На кордоні з Польщею біля пункту пропуску "Краківець" у Львівській області встановили перші мобільні пункти обігріву в рамках міжнародних навчань щодо надання допомоги громадянам, які прямують до країн ЄС.

Про це передали у прес-службі Департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації.

Мобільні пункти обігріву у Львівській області біля кордону з Польщею (фото: facebook.com/LVIVDSNS)

На місці було організовано роботу міжвідомчого координаційного штабу. Учасники відпрацювали взаємодію з польськими колегами щодо надання допомоги громадянам, які перетинають держкордон і тимчасово перебувають у пунктах пропуску.

Навчання, у рамках яких відкрили біля ПП "Краківець" Львівської області, відбулися 8 листопада на тему: "Організація міжнародної взаємодії та функціонування пунктів надання допомоги населенню на українсько-польському кордоні".

На Львівщині біля кордону з Польщею відкрили перші мобільні пункти обігріву для громадян (фото: facebook.com/LVIVDSNS)

У пункті тимчасового розміщення людей є зв'язок та доступ до інтернету.

У мобільних центрах облаштовано дитячу ігрову зону та передбачено простір для матерів з дітьми.

Мобільні пункти обігріву відкрили біля ПП "Краківець" у Львівської області біля кордону з Польщею (фото: facebook.com/LVIVDSNS)

Також, у разі потреби, громадянам там надаватимуть медичну та психологічну допомогу.

У цих мобільних пунктах обігріву люди зможуть відпочити, поїсти, випити теплий чай, отримати теплі речі та засоби гігієни.

Нагадаємо, раніше ми показували фото, як виглядають комунальні пункти обігріву у Києві. У столиці таких планують розгорнути близько тисячі.

Також ми писали про те, що у Львівській області відкриють понад 400 пунктів обігріву.