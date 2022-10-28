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У Львівській області відкриють понад 400 пунктів обігріву

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Львів, П'ятниця 28 жовтня 2022 12:36
У Львівській області відкриють понад 400 пунктів обігріву Фото: у Львівській області відкриють пункти обігріву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Львівській області на зиму планують відкрити понад 400 пунктів обігріву. Вони зможуть одночасно прийняти 70 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.

За його словами, Львівська область готова до опалювального сезону на 100%. Проте регіон готується до критичних ситуацій на тлі ударів росіян по об’єктах критичної інфраструктури.

У Львові та області готують 400 пунктів обігріву, які відкриють у закладах соціальної інфраструктури. Вони повинні мати укриття, джерела живлення, доступ до інтернету, продукти та воду, в разі необхідності там надаватимуть медичну допомогу.

Після того, як пункти обладнають, їх перевірить комісія ДСНС та місцевої влади.

Також до кінця листопада Львівська область отримає від партнерів близько 40 наметів каркасного типу та 50 мобільних пунктів обігріву.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на звільнених територіях Донецької області облаштують пункти обігріву.

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Львівська область Опалювальный сезон обогрев
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