В Украине возле границы с Польшей заработали мобильные пункты обогрева: как они выглядят

В этих мобильных пунктах обогрева люди смогут отдохнуть, поесть, выпить теплый чай, получить теплые вещи и средства гигиены.

Также, в случае необходимости, гражданам там будут оказывать медицинскую и психологическую помощь.

Мобильные пункты обогрева открыли около ПП "Краковец" во Львовской области возле границы с Польшей (фото: facebook.com/LVIVDSNS)

В мобильных центрах обустроена детская игровая зона и предусмотрено пространство для матерей с детьми.

В пункте временного размещения людей есть связь и доступ к интернету.

Во Львовской области возле границы с Польшей открыли первые мобильные пункты обогрева для граждан (фото: facebook.com/LVIVDSNS)

Учения, в рамках которых открыли возле ПП "Краковец" Львовской области, состоялись 8 ноября на тему: "Организация международного взаимодействия и функционирование пунктов предоставления помощи населению на украинско-польской границе".

На месте была организована работа межведомственного координационного штаба. Участники отработали взаимодействие с польскими коллегами по оказанию помощи гражданам, которые пресекают госграницу и временно находятся в пунктах пропуска.

Мобильные пункты обогрева во Львовской области около границы с Польшей (фото: facebook.com/LVIVDSNS)