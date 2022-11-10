RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине возле границы с Польшей заработали мобильные пункты обогрева: как они выглядят

Коллаж РБК-Украина: мобильные пункты обогрева установили около ПП госграницы "Краковец"
Автор: Владимир Костырин

На границе с Польшей около пункта пропуска "Краковец" во Львовской области установили первые мобильные пункты обогрева в рамках международных учений по оказанию помощи гражданам, направляющимся в страны ЕС.

Об этом передали в пресс-службе Департамента по вопросам гражданской защите Львовской областной военной администрации.

В этих мобильных пунктах обогрева люди смогут отдохнуть, поесть, выпить теплый чай, получить теплые вещи и средства гигиены.

Также, в случае необходимости, гражданам там будут оказывать медицинскую и психологическую помощь.

Мобильные пункты обогрева открыли около ПП "Краковец" во Львовской области возле границы с Польшей (фото: facebook.com/LVIVDSNS)

В мобильных центрах обустроена детская игровая зона и предусмотрено пространство для матерей с детьми.

В пункте временного размещения людей есть связь и доступ к интернету.

Во Львовской области возле границы с Польшей открыли первые мобильные пункты обогрева для граждан (фото: facebook.com/LVIVDSNS)

Учения, в рамках которых открыли возле ПП "Краковец" Львовской области, состоялись 8 ноября на тему: "Организация международного взаимодействия и функционирование пунктов предоставления помощи населению на украинско-польской границе".

На месте была организована работа межведомственного координационного штаба. Участники отработали взаимодействие с польскими коллегами по оказанию помощи гражданам, которые пресекают госграницу и временно находятся в пунктах пропуска.

Мобильные пункты обогрева во Львовской области около границы с Польшей (фото: facebook.com/LVIVDSNS)

Напомним, ранее мы показывали фото, как выглядят коммунальные пункты обогрева в Киеве. В столице таких планируют развернуть около тысячи.

Также мы писали о том, что во Львовской области откроют более 400 пунктов обогрева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская областьКраковец