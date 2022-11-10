В Украине возле границы с Польшей заработали мобильные пункты обогрева: как они выглядят

На границе с Польшей около пункта пропуска "Краковец" во Львовской области установили первые мобильные пункты обогрева в рамках международных учений по оказанию помощи гражданам, направляющимся в страны ЕС.
Об этом передали в пресс-службе Департамента по вопросам гражданской защите Львовской областной военной администрации.
В этих мобильных пунктах обогрева люди смогут отдохнуть, поесть, выпить теплый чай, получить теплые вещи и средства гигиены.
Также, в случае необходимости, гражданам там будут оказывать медицинскую и психологическую помощь.
Мобильные пункты обогрева открыли около ПП "Краковец" во Львовской области возле границы с Польшей (фото: facebook.com/LVIVDSNS)
В мобильных центрах обустроена детская игровая зона и предусмотрено пространство для матерей с детьми.
В пункте временного размещения людей есть связь и доступ к интернету.
Во Львовской области возле границы с Польшей открыли первые мобильные пункты обогрева для граждан (фото: facebook.com/LVIVDSNS)
Учения, в рамках которых открыли возле ПП "Краковец" Львовской области, состоялись 8 ноября на тему: "Организация международного взаимодействия и функционирование пунктов предоставления помощи населению на украинско-польской границе".
На месте была организована работа межведомственного координационного штаба. Участники отработали взаимодействие с польскими коллегами по оказанию помощи гражданам, которые пресекают госграницу и временно находятся в пунктах пропуска.
Мобильные пункты обогрева во Львовской области около границы с Польшей (фото: facebook.com/LVIVDSNS)
Напомним, ранее мы показывали фото, как выглядят коммунальные пункты обогрева в Киеве. В столице таких планируют развернуть около тысячи.
Также мы писали о том, что во Львовской области откроют более 400 пунктов обогрева.