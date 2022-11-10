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В Україні біля кордону з Польщею запрацювали мобільні пункти обігріву: як вони виглядають

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Львівська область, Четвер 10 листопада 2022 18:12
В Україні біля кордону з Польщею запрацювали мобільні пункти обігріву: як вони виглядають Колаж РБК-Україна: мобільні пункти обігріву встановили біля ПП держкордону "Краківець"
Автор: Володимир Костирін

На кордоні з Польщею біля пункту пропуску "Краківець" у Львівській області встановили перші мобільні пункти обігріву в рамках міжнародних навчань щодо надання допомоги громадянам, які прямують до країн ЄС.

Про це передали у прес-службі Департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації.

У цих мобільних пунктах обігріву люди зможуть відпочити, поїсти, випити теплий чай, отримати теплі речі та засоби гігієни.

Також, у разі потреби, громадянам там надаватимуть медичну та психологічну допомогу.

В Україні біля кордону з Польщею запрацювали мобільні пункти обігріву: як вони виглядаютьВ Україні біля кордону з Польщею запрацювали мобільні пункти обігріву: як вони виглядають

Мобільні пункти обігріву відкрили біля ПП "Краківець" у Львівської області біля кордону з Польщею (фото: facebook.com/LVIVDSNS)

У мобільних центрах облаштовано дитячу ігрову зону та передбачено простір для матерів з дітьми.

У пункті тимчасового розміщення людей є зв'язок та доступ до інтернету.

В Україні біля кордону з Польщею запрацювали мобільні пункти обігріву: як вони виглядаютьВ Україні біля кордону з Польщею запрацювали мобільні пункти обігріву: як вони виглядають

На Львівщині біля кордону з Польщею відкрили перші мобільні пункти обігріву для громадян (фото: facebook.com/LVIVDSNS)

Навчання, у рамках яких відкрили біля ПП "Краківець" Львівської області, відбулися 8 листопада на тему: "Організація міжнародної взаємодії та функціонування пунктів надання допомоги населенню на українсько-польському кордоні".

На місці було організовано роботу міжвідомчого координаційного штабу. Учасники відпрацювали взаємодію з польськими колегами щодо надання допомоги громадянам, які перетинають держкордон і тимчасово перебувають у пунктах пропуску.

В Україні біля кордону з Польщею запрацювали мобільні пункти обігріву: як вони виглядаютьВ Україні біля кордону з Польщею запрацювали мобільні пункти обігріву: як вони виглядаютьВ Україні біля кордону з Польщею запрацювали мобільні пункти обігріву: як вони виглядають

Мобільні пункти обігріву у Львівській області біля кордону з Польщею (фото: facebook.com/LVIVDSNS)

Нагадаємо, раніше ми показували фото, як виглядають комунальні пункти обігріву у Києві. У столиці таких планують розгорнути близько тисячі.

Також ми писали про те, що у Львівській області відкриють понад 400 пунктів обігріву.

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