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В Украине возле границы с Польшей заработали мобильные пункты обогрева: как они выглядят

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Львовская область, Четверг 10 ноября 2022 18:12
В Украине возле границы с Польшей заработали мобильные пункты обогрева: как они выглядят Коллаж РБК-Украина: мобильные пункты обогрева установили около ПП госграницы "Краковец"
Автор: Владимир Костырин

На границе с Польшей около пункта пропуска "Краковец" во Львовской области установили первые мобильные пункты обогрева в рамках международных учений по оказанию помощи гражданам, направляющимся в страны ЕС.

Об этом передали в пресс-службе Департамента по вопросам гражданской защите Львовской областной военной администрации.

В этих мобильных пунктах обогрева люди смогут отдохнуть, поесть, выпить теплый чай, получить теплые вещи и средства гигиены.

Также, в случае необходимости, гражданам там будут оказывать медицинскую и психологическую помощь.

В Украине возле границы с Польшей заработали мобильные пункты обогрева: как они выглядятВ Украине возле границы с Польшей заработали мобильные пункты обогрева: как они выглядят

Мобильные пункты обогрева открыли около ПП "Краковец" во Львовской области возле границы с Польшей (фото: facebook.com/LVIVDSNS)

В мобильных центрах обустроена детская игровая зона и предусмотрено пространство для матерей с детьми.

В пункте временного размещения людей есть связь и доступ к интернету.

В Украине возле границы с Польшей заработали мобильные пункты обогрева: как они выглядятВ Украине возле границы с Польшей заработали мобильные пункты обогрева: как они выглядят

Во Львовской области возле границы с Польшей открыли первые мобильные пункты обогрева для граждан (фото: facebook.com/LVIVDSNS)

Учения, в рамках которых открыли возле ПП "Краковец" Львовской области, состоялись 8 ноября на тему: "Организация международного взаимодействия и функционирование пунктов предоставления помощи населению на украинско-польской границе".

На месте была организована работа межведомственного координационного штаба. Участники отработали взаимодействие с польскими коллегами по оказанию помощи гражданам, которые пресекают госграницу и временно находятся в пунктах пропуска.

В Украине возле границы с Польшей заработали мобильные пункты обогрева: как они выглядятВ Украине возле границы с Польшей заработали мобильные пункты обогрева: как они выглядятВ Украине возле границы с Польшей заработали мобильные пункты обогрева: как они выглядят

Мобильные пункты обогрева во Львовской области около границы с Польшей (фото: facebook.com/LVIVDSNS)

Напомним, ранее мы показывали фото, как выглядят коммунальные пункты обогрева в Киеве. В столице таких планируют развернуть около тысячи.

Также мы писали о том, что во Львовской области откроют более 400 пунктов обогрева.

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Львовская область Краковец