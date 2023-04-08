В Україні на 15% зросла ціна на популярний овоч: скільки зараз коштує

Чому зросла ціна

Зараз українські фермери готові продавати гладкий огірок не дешевше 115-130 грн/кг, ціна на горбкуватий огірок варіюється в межах 140-160 грн/кг.

"Підвищити ціну на тепличний огірок виробникам вдалося завдяки підвищеному попиту на цю продукцію напередодні Великодня. Також підтримку цінам надає загальне скорочення пропозиції на ринку, оскільки через похмуру і дощову погоду збори врожаю в тепличних комбінатах помітно скоротилися", - кажуть експерти.

До того ж постачання імпортної продукції теж істотно впало, оскільки в основних країнах-імпортерах також спостерігається зростання цін через несприятливі погодні умови.

Зазначається, що зараз ціна на тепличний огірок в Україні в середньому в 1,6 раза вища, ніж на початку квітня 2022 року. До того ж експерти не виключають, що ціна на цю продукцію може різко обвалитися після свят.

Які ціни у супермаркетах

За даними сайту Мінфін, станом на 8 квітня, ціни на овочі в популярних супермаркетах такі: