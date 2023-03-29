До нового врожаю далеко: експерт розповів, що буде з цінами на цибулю в Україні

В Україні ціни на цибулю ще не досягли своєї межі, хоча останнім часом овоч став "золотим". Вартість продукту б'є по гаманцях українців.

Що буде далі із цінами на популярний овоч, розповів заступник керівника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук виданню "Соціальна платформа".

Що буде з цінами на цибулю далі

Надалі ціна овочів зростатиме. Річ у тому, що Україна вже фактично використала свої запаси, і зараз йде пошук альтернативи на зовнішніх ринках. Зокрема, йдеться про Узбекистан, Таджикистан та інші країни, що спеціалізуються на її вирощуванні.

"Але виникає проблема: ми не єдині покупці. У Європі через посуху цибуля теж не вродила. Європа, яка більшою мірою постачала її з Польщі та Нідерландів, сьогодні теж у пошуках цибулі. Тому на зовнішніх ринках закупівельна ціна на неї досить висока. Відповідно, коли вона вже приїжджає в Україну, коштує досить дорого", - розповів Марчук.

Але є й хороші новини – вже влітку очікується певне зниження цін, коли буде достатньо власних овочів, вирощених у відкритому ґрунті. Все залежить від часу збирання тієї чи іншої культури.

Причини подорожчання овочів

Також на ціну цибулі вплинула погода, особливо в осінній період.

"Коли ми заготовляли врожай, збирали його з полів, осінь була досить прохолодною, дощовою. Це вплинуло на якість товару та його зберігання", - повідомив аграрій.

Ще одна причина подорожчання овочів – це тимчасова окупація півдня України, оскільки 35% постачання цибулі в Україні давала Херсонська область.

Зазначимо, що зараз ціна на цибулю в українських магазинах стартує від 55 гривень за кілограм.